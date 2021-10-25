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موظف يضرب المدير
منذ ساعة
816
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136976
منذ ساعة
يمكن ما صرف له راتب ..
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أحدث التعليقات
ط 🍹🍹🍹
الله يستر على بلدنا وشعبنا منهم يارب خاصة انهم يتلاعبون في شهادات اخذ الجرعات اللازمة لكورونا يا الله سترك على البلاد والعباد منهم .
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
يا أولياء الأمور خافوا الله في أبنائكم و لا تتركونهم للانحراف .
ط 🍹🍹🍹
لعن ابو الحبوب لاعبه فيهم لعب خاصة المخدرات المصنعة الجديدة إللي حتى في التحاليل ماتظهر لها أي نتيجه ايجابية فمن هذا المنطلق صاروا يتعاطونها...
الخالدي
بما اني نصراوي اشوف ان المشكله في سببين الاول اللون الاصفر يجب تغييره الثاني يجب تغيير اسم النصر ويمكن نفلح
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