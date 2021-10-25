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بينه وبين الموت لحظات

منذ ساعة
489
2

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136969
منذ 47 دقيقة
سبحان الله ..

.. فاتح الباب و واقف على شارع عام يا غبي ..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14757
منذ 47 دقيقة
جت سليمة، والبلا لودخلوا عليك الشنطة عند المسجل، حتى، تعرف أماكن وكيفية الوقوف فالطرق العامة، وفي وقت المساء والليل خاصة..

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أم سكر
فين الاستاذ قرم اللي يقولي أهدي ليش زعلانه . يا ترى إيش رأيه و إيش رأي الشيخ الهمام . حسبي الله و نعم الوكيل...
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
ابو رياض الحربي
اعلوم القصيد معك
د محمد ماجد بخش
اليوم وصلني مقطع عن المرأة في منهاج الأغبياء .. أظن إنه يعج وبثقل بأفكار مناهضة للتفسخ والانحلال والعري والتلون.

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