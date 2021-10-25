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تعديل 3 مواد بلائحة نظام العمل بشأن الوافدين

منذ 9 ساعات
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تعديل 3 مواد بلائحة نظام العمل بشأن الوافدين

الرياض (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الاثنين، أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي وافق على تعديل 3 مواد قانونية من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي تضمنت السماح للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي.

وأوضحت أن ذلك ما لم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" على غير ذلك، بينما التعديل الثاني شمل الفقرة (7) من البند (ثانياً) من المادة (14) لتكون "يحق للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي" .

وجاء التعديل الثالث فقرة برقم (21) إلى البند (ثانياً) من المادة (14) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام المادة السابعة والسبعين من النظام، للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفر شروط، وهي أن يكون أمضى 12 شهراً له من تاريخ دخوله المملكة، أن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن 90 يوماً قبل إنهاء العلاقة التعاقدية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك على أن يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة".

المملكة
الموارد البشرية
وافدين
نظام العمل
لائحة تنفيذية

التعليقات

سلطان
سلطان عدد التعليقات : 793
منذ 32 دقيقة
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سلطان
سلطان عدد التعليقات : 793
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سلطان
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سلطان
سلطان عدد التعليقات : 793
منذ 26 دقيقة
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سلطان
سلطان عدد التعليقات : 793
منذ 3 دقائق
يعني اجيب همال واخسر على تدريبهم على المعدات خطوط انتاج والنهابة ينقل كفالته . ما هاذا الوزير الذي يدعو الى الفوضى والتستر ومحاربة الحقائق

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سلطان
يعني اجيب همال واخسر على تدريبهم على المعدات خطوط انتاج والنهابة ينقل كفالته . ما هاذا الوزير الذي يدعو الى الفوضى والتستر ومحاربة الحقائق
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
محمدالمرسم
اقال ظف وجهك يكلب
سلطان
عاش التستر لايمكن غير التستر ان يدوم
سلطان
عاش التستر لايمكن غير التستر ان يدوم

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