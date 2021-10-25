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العثور على جثة فتاة عارية

منذ ساعة
1555
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العثور على جثة فتاة عارية

القاهرة (صدى):
عثرت الجهات الأمنية في مصر على جثة فتاة بعد خطبتها ببضعة أشهر، عارية أعلى منزل، بها آثار تعذيب.

وذكرت الجهات الأمنية أن المرأة تعمل ممرضة برفقة والدتها، في إحدى العيادات الخاصة، حيث طلبت منها أمها أن تتوجه لتنظيف منزلهم الثاني، وإحضار بعض الطلبات والأشياء منه.

وأضافت أن الفتاة ذهبت ولن تعود حيث مرت الساعات الطويلة ولم تعد مريم وقبل أن تنتبه الأم لتأخير ابنتها؛ تلقت والدتها اتصالا بأن ابنتها في المستشفى جثة هامدة.

واتضح أن مسجلة خطر هي التي قتلت الفتاة، ظنا منها أنها أبلغت الشرطة بنشاطها الإجرامي، حيث عثرت المباحث على مخدرات في فمها غير أنها تعرضت للحرق في انحاء جسدها.

 

مصر
ممرضة
عارية
أسوان
مسجلة خطر

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 552
منذ ساعة
لاحول ولاقوة الابالله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136969
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اجرام وفساد لا حدود له ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18429
منذ 10 دقائق
اليوم وصلني مقطع عن المرأة في منهاج الأغبياء .. أظن إنه يعج وبثقل بأفكار مناهضة للتفسخ والانحلال والعري والتلون.

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أحدث التعليقات

أم سكر
فين الاستاذ قرم اللي يقولي أهدي ليش زعلانه . يا ترى إيش رأيه و إيش رأي الشيخ الهمام . حسبي الله و نعم الوكيل...
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
ابو رياض الحربي
اعلوم القصيد معك
د محمد ماجد بخش
اليوم وصلني مقطع عن المرأة في منهاج الأغبياء .. أظن إنه يعج وبثقل بأفكار مناهضة للتفسخ والانحلال والعري والتلون.

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