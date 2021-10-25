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فيديو نادر لزيارة خادم الحرمين للأمير سلطان بمخيم المقناص

منذ 6 ساعات
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فيديو نادر لزيارة خادم الحرمين للأمير سلطان بمخيم المقناص

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر، عن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لأخيه الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- في مخيم المقناص.

وأظهر الفيديو، لحظة دخول خادم الحرمين الشريفين وتبادله الحديث مع الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المخيم.

ووُلد الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بمدينة الرياض في 5 يناير 1928م وتوفي في 22 أكتوبر 2011، بنيويورك الولايات المتحدة الأمريكية أثناء علاجه في الولاية، وهو الابن الخامس عشر في سلسلة أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور.

وتعلم الأمير سلطان القرآن الكريم والعلوم العربية على يد كبار المعلمين والعلماء، ثم واصل تعليمه، فكان لهذه التنشئة الدينية أثرها الكبير في أخلاقه وتصرفاته، وبالتالي في حياته العامة وعلاقته بالناس، وإدارته وتسييره أمور الوظائف العديدة التي أُسندت إليه.

 

خادم الحرمين الشريفين
فيديو نادر
الأمير سلطان
مخيم المقناص

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18458
منذ ساعة
واثق الخطوة يمشي ملكاً .. خطواته محسوبة ما شاء الله إن شاء الله في موازين الأعمال الصالحة المضاعفة

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رااايق
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