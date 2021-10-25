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فوائد لن تتخيلها للبصل النيء

منذ ساعتين
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فوائد لن تتخيلها للبصل النيء

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أبرزت إحدى الدراسات، أن البصل يحتوي على فوائد صحية نادرًا ما تجدها في باقي النباتات، وهذه الفوائد توجد في البصل النيء أكثر من المطبوخ، بحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، وفيما يلي فوائد البصل.

- تحتوي حبة البصل متوسطة الحجم على 9% إلى 18% من القيمة اليومية التي يحتاجها الإنسان من فيتامين سي، والتي تغتبر 90 ملي جرامًا كما أوصى العلماء.

- يعتبرالبصل مصدرا جيدا لفيتامين ”سي“ الذي يساعد جسمك على التئام وتكوين الأوعية الدموية وأجزاء أخرى من الجسم.

- يعتبر البصل أحد مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة أي الجزيئات التي يصنعها جسمك التي يمكن أن تسبب الضرر في بعض الأحيان.

- يحتوي البصل على نوعين من الألياف الغذائية والبريبايوتيك والتي تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويكون لديك حركات أمعاء منتظمة، وعندما تشعر بالشبع، وتقل احتمالية تناولك الكثير من الطعام ما يسهم في تقليل خطر الإصابة بالسمنة.

- يحتوي البصل على مادة كيرسيتين، وهو مركب فلافونويد أو مضاد للأكسدة، يحتوي المركب على خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد جسمك على إنتاج فيتامين ”E“ ، ويحميه من العديد من أشكال السرطان. تحتوي كل بصلة على مضادات الأكسدة، لكن البصل الأحمر والأصفر يحتويان على كمية أكبر من البصل الأبيض.

- أوصت الدراسة بأنه للحصول على أكبر فائدة من البصل يفضل أن يؤكل نيئا، أو يمكنك قلي البصل قليلا لتليينه دون فقد الكثير من العناصر المفيدة، والبصل المطبوخ ليس لكنه لا يحتوي على القدر ذاته من العناصر الغذائية.

 

فوائد
التهابات
بصل
فيتامين سي
ألياف
أوعية دموية

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14757
منذ ساعة
إليكم مثال عن البصل من الأمثال المصرية الشعبية التي أعشقها كثيرا جدا،لجمالها وقربها من الواقع،:-

فيقول المثل :-((بصلة المُحب خروف))

الفرق بين البصلة والخروف واضح، لكن هل تعلم إن على الرغم من كده حبيبك مش هيلاحظه؟ المثل بيوضَّح مدى تقدير الشخص لهدية حبيبه، فحتى لو كانت بصلة -من أرخص السلع ومتوفر في أي بيت أيًا كان مستواه المادي- هيشوفها قيّمة وغالية زي الخروف.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18429
منذ 41 دقيقة
شكراً ماما أميرة .. ما قصرتي ولك كل التقدير .. موضوعك أم المواضيع اليوم .

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أحدث التعليقات

أم سكر
فين الاستاذ قرم اللي يقولي أهدي ليش زعلانه . يا ترى إيش رأيه و إيش رأي الشيخ الهمام . حسبي الله و نعم الوكيل...
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
ابو رياض الحربي
اعلوم القصيد معك
د محمد ماجد بخش
اليوم وصلني مقطع عن المرأة في منهاج الأغبياء .. أظن إنه يعج وبثقل بأفكار مناهضة للتفسخ والانحلال والعري والتلون.

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