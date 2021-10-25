فوائد لن تتخيلها للبصل النيء

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أبرزت إحدى الدراسات، أن البصل يحتوي على فوائد صحية نادرًا ما تجدها في باقي النباتات، وهذه الفوائد توجد في البصل النيء أكثر من المطبوخ، بحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، وفيما يلي فوائد البصل.
- تحتوي حبة البصل متوسطة الحجم على 9% إلى 18% من القيمة اليومية التي يحتاجها الإنسان من فيتامين سي، والتي تغتبر 90 ملي جرامًا كما أوصى العلماء.
- يعتبرالبصل مصدرا جيدا لفيتامين ”سي“ الذي يساعد جسمك على التئام وتكوين الأوعية الدموية وأجزاء أخرى من الجسم.
- يعتبر البصل أحد مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة أي الجزيئات التي يصنعها جسمك التي يمكن أن تسبب الضرر في بعض الأحيان.
- يحتوي البصل على نوعين من الألياف الغذائية والبريبايوتيك والتي تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويكون لديك حركات أمعاء منتظمة، وعندما تشعر بالشبع، وتقل احتمالية تناولك الكثير من الطعام ما يسهم في تقليل خطر الإصابة بالسمنة.
- يحتوي البصل على مادة كيرسيتين، وهو مركب فلافونويد أو مضاد للأكسدة، يحتوي المركب على خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد جسمك على إنتاج فيتامين ”E“ ، ويحميه من العديد من أشكال السرطان. تحتوي كل بصلة على مضادات الأكسدة، لكن البصل الأحمر والأصفر يحتويان على كمية أكبر من البصل الأبيض.
- أوصت الدراسة بأنه للحصول على أكبر فائدة من البصل يفضل أن يؤكل نيئا، أو يمكنك قلي البصل قليلا لتليينه دون فقد الكثير من العناصر المفيدة، والبصل المطبوخ ليس لكنه لا يحتوي على القدر ذاته من العناصر الغذائية.