مريم حسين: "وجدت الحب بعد خروجي من السجن.. ولا أعرف معنى المساكنة"

مليكة فؤاد (صدى):
قالت الفنانة المغربية مريم حسين أن السجن هو السبب الذي حوّلها من شخصية "جدلية" إلى شخصية جادة، مبينة أن دخولها السّجن علمها بأن تصبح أكثر هدوءاً وتعيد حساباتها السابقة.
وأوضحت مريم حسين في لقاء مع الإعلامي العراقي نزار الفارس: "عرفت ربي أكثر في السجن وهذا سبب راحتي"، ووجدت الحب بعد خروجي من السجن، مع إنني كنت ضد الزواج بعد تجربتي السابقة"، ووصفت تجربة السجن بـ "الحياة الحلوة"، موضحة أن العالم داخل السجن أكثر هدوءاً من الخارج،.
وفاجأت مريم حسين المتابعين بإجاباتها الصادمة حول سؤالها عن "المساكنة"، وقالت: "ما بعرف شو يعني مساكنة.. هذا مصطلح جديد في المجتمع، عندنا زواج، هل هي موجودة في أي كتاب سماوي؟".
وأضافت: "أنا مش ضد أي شي، إذا مايا دياب شايفة هالشي صح، الله يوفقها، في شي اسمه زواج وفي شي اسمه خطوبة.. هذي المصطلحات اللي أعرفها".