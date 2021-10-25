نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مريم حسين: "وجدت الحب بعد خروجي من السجن.. ولا أعرف معنى المساكنة"

منذ ساعتين
1604
2
مريم حسين: "وجدت الحب بعد خروجي من السجن.. ولا أعرف معنى المساكنة"

مليكة فؤاد (صدى):
قالت الفنانة المغربية مريم حسين أن السجن هو السبب الذي حوّلها من شخصية "جدلية" إلى شخصية جادة، مبينة أن دخولها السّجن علمها بأن تصبح أكثر هدوءاً وتعيد حساباتها السابقة.

وأوضحت مريم حسين في لقاء مع الإعلامي العراقي نزار الفارس: "عرفت ربي أكثر في السجن وهذا سبب راحتي"، ووجدت الحب بعد خروجي من السجن، مع إنني كنت ضد الزواج بعد تجربتي السابقة"، ووصفت تجربة السجن بـ "الحياة الحلوة"، موضحة أن العالم داخل السجن أكثر هدوءاً من الخارج،.

وفاجأت مريم حسين المتابعين بإجاباتها الصادمة حول سؤالها عن "المساكنة"، وقالت: "ما بعرف شو يعني مساكنة.. هذا مصطلح جديد في المجتمع، عندنا زواج، هل هي موجودة في أي كتاب سماوي؟".

وأضافت: "أنا مش ضد أي شي، إذا مايا دياب شايفة هالشي صح، الله يوفقها، في شي اسمه زواج وفي شي اسمه خطوبة.. هذي المصطلحات اللي أعرفها".

مريم حسين
السجن
مايا دياب
المساكنة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136969
منذ ساعة
من تاب تاب الله عليه ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18429
منذ 46 دقيقة
إن الله مع الصابرين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أم سكر
فين الاستاذ قرم اللي يقولي أهدي ليش زعلانه . يا ترى إيش رأيه و إيش رأي الشيخ الهمام . حسبي الله و نعم الوكيل...
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
ابو رياض الحربي
اعلوم القصيد معك
د محمد ماجد بخش
اليوم وصلني مقطع عن المرأة في منهاج الأغبياء .. أظن إنه يعج وبثقل بأفكار مناهضة للتفسخ والانحلال والعري والتلون.

أخر الأخبار

الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 26.8٪ في شهر أغسطس 2021م
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 26.8٪ في شهر أغسطس 2021م
منذ 20 دقيقة 1429
الأمير عبدالرحمن بن مساعد: تمخض "الجبري" فولد فأرًا
الأمير عبدالرحمن بن مساعد: تمخض "الجبري" فولد فأرًا
منذ 25 دقيقة 1823
أبرز السوائل والزيوت التي تتسرب من السيارة
أبرز السوائل والزيوت التي تتسرب من السيارة
منذ 30 دقيقة 1545
الجهاز الطبي يوضح موقف الشهراني من مباراة الهلال والأهلي
الجهاز الطبي يوضح موقف الشهراني من مباراة الهلال والأهلي
منذ 35 دقيقة 1594
بالصور.. كانييه ويست يثير الجدل بـ "قناع نسائي"
بالصور.. كانييه ويست يثير الجدل بـ "قناع نسائي"
منذ 40 دقيقة 565
شركة البحر الأحمر العالمية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
شركة البحر الأحمر العالمية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
منذ 45 دقيقة 1527
عاطل يبرح زوجته ضربًا حتى الموت
عاطل يبرح زوجته ضربًا حتى الموت
منذ 51 دقيقة 676
رجل ينجو من هجوم تمساح
رجل ينجو من هجوم تمساح
منذ 56 دقيقة 411
كاميرا مراقبة توثق نهاية مروعة لسائق باص
كاميرا مراقبة توثق نهاية مروعة لسائق باص
منذ ساعة 598
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
منذ ساعة 486