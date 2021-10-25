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ارتفاع أسعار النفط إلى 86 دولاراً مع نهج أوبك+ الحذر

منذ 4 ساعات
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ارتفاع أسعار النفط إلى 86 دولاراً مع نهج أوبك+ الحذر

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط ارتفاع ، حيث بلغ سعر البرميل فوق 86 دولارًا، اليوم الاثنين، بعد أن قالت المملكة إن تحالف أوبك+ يجب أن يحافظ على نهجه الحذر لإدارة إمدادات الخام العالمية، نظرًا للتهديد الذي لا يزال يمثله الوباء على الطلب.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1٪، بعد سبعة مكاسب أسبوعية متتالية، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى منذ 2014، فوق 84 دولاراً.

وصعدت أسعار النفط بأكثر من الضعف على مدار الإثني عشر شهرًا الماضية، مما أثار مخاوف التضخم، حيث انتعش الاقتصاد العالمي من الاضطراب الناجم عن وباء فيروس كورونا. وبينما ارتفع الاستهلاك، كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+) مقيدين في تخفيف التخفيضات الصارمة للإمدادات التي فُرضت في 2020 لإنقاذ الأسعار. وأدى ذلك إلى ارتفاع خام برنت إلى أعلى مستوى منذ عام 2018 مع انخفاض المخزونات.

المملكة
تكساس
أسعار النفط
أوبك
إمدادات الخام العالمية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136976
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
الله يستر على بلدنا وشعبنا منهم يارب خاصة انهم يتلاعبون في شهادات اخذ الجرعات اللازمة لكورونا يا الله سترك على البلاد والعباد منهم .
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
يا أولياء الأمور خافوا الله في أبنائكم و لا تتركونهم للانحراف .
ط 🍹🍹🍹
لعن ابو الحبوب لاعبه فيهم لعب خاصة المخدرات المصنعة الجديدة إللي حتى في التحاليل ماتظهر لها أي نتيجه ايجابية فمن هذا المنطلق صاروا يتعاطونها...
الخالدي
بما اني نصراوي اشوف ان المشكله في سببين الاول اللون الاصفر يجب تغييره الثاني يجب تغيير اسم النصر ويمكن نفلح

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