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ابن مساعد: إن لم يكن صلاح أفضل لاعب في العالم.. فمن؟

منذ ساعتين
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ابن مساعد: إن لم يكن صلاح أفضل لاعب في العالم.. فمن؟

نواف السالم (صدى):
أعرب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن إعجابه بتألق اللاعب المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، صورة محمد صلاح من المباراة، معلقا بقوله: "إن لم يكن محمد صلا أفضل لاعب في العالم فمن؟".

وكان محمد صلاح قد سجل 3 أهداف، وصنع هدف آخر، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0 .

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر، ظل مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة في المركز السابع.

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عبدالرحمن بن مساعد
مانشستر يونايتد
الدوري الانجليزي
ليفربول
محمد صلاح

التعليقات

شاعر جستنيات
شاعر جستنيات عدد التعليقات : 17
منذ ساعة
يبو لغابيب ليت من هو تولجك
اما بعجرا ولا قطعة حديده.

من زود منت بعافيه دم وجهك
بيطلع يلوث اراضي جديده .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18418
منذ 53 دقيقة
صدقت : معها حق الولية تستنجد بزين الدين زيدان على غرار وعلى مسار صلاح اللاعب العربي يكون المدرب العربي كفو أيضا على مستوى العالم لتحسين مستوى منتخب مصر اللي مالهاش حظ وحظوة حتى إن كانت أم الدنيا

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أحدث التعليقات

القناص
الله يكفينا شر الأمراض
عابر سبيل
ياناس ايش قصت ام ام ام اهل الكامري اليومين ذول ؟؟؟؟
الشعال
كذب المنجمون ولو صدقوا
هواوي
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هواوي
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