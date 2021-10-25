ابن مساعد: إن لم يكن صلاح أفضل لاعب في العالم.. فمن؟

نواف السالم (صدى):
أعرب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن إعجابه بتألق اللاعب المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، صورة محمد صلاح من المباراة، معلقا بقوله: "إن لم يكن محمد صلا أفضل لاعب في العالم فمن؟".
وكان محمد صلاح قد سجل 3 أهداف، وصنع هدف آخر، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0 .
ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر، ظل مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة في المركز السابع.
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