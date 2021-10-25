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سعود الصرامي : جماهير النصر تعيش حالة من الرعب
منذ 15 ساعة
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التعليقات
نصراوي سابق
عدد التعليقات : 1034
منذ 57 دقيقة
ياسعود الصرامي انت مريض نفسي وجماهير النصر تعاني من حالة نفسية مزمنة منذ تاسيس النادي والله يرحم من مات منهم ، والله يعين الاحياء أيامنا هذه تجدهم في مراكز العيارات النفسية منتشرين يعالجون من هذه الحالة المزمنة .. منذ تأسيس النصر والجمهور مضحوك عليه بالالقاب الرنانة التي لا تغني وتسمن ولا نتائج !! ننتظر منكم لقب جديد للنصر مثل : انهيار الرياض ، ركان الرياض ، الرعد الاصفر وغيرها ...
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