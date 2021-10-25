الشمراني: النصر يملك كم وليس كيف..وبيتروس كان رمانة الميزان

طلال الغامدي (صدى):
أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني، أن مشكلة النصر تكمن في تعاقده مع اللاعبين، بناء على طلب المدرجات والإعلاميين.
وقال الشمراني، إن النصر مشكلته أنه يملك كمية نجوم وليس لديه فريق، مضيفا: "النصر يملك كم وليس كيف، ويتعاقد مع اللاعبين بناء على طلب المدرجات، وردود الفعل، ولم يتعاقد بناء على ما يحتاجه الملعب".
وضرب مثالا بالاستغناء عن اللاعب البرازيلي بيتروس، قائلا: "بيتروسترك فراغًا، ومن بعد مغادرته انكشف الفريق منذ الجولات الأولى"،واصفا اللاعب البرازيلي بأنه كان "رمانة ميزان الفريق"، وكذلك لاعب النصر السابق نور الدين امرابط، قائلا إنه: "كان يشكل حالة داخل الملعب".
وشدد الشمراني على أن النصر ينقصه الاستقرار في الوقت الحالي، وذلك خلال تعليقه على هزيمة النصر أمام الاتفاق، 1-0، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.