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الشمراني: النصر يملك كم وليس كيف..وبيتروس كان رمانة الميزان

منذ 4 ساعات
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الشمراني: النصر يملك كم وليس كيف..وبيتروس كان رمانة الميزان

طلال الغامدي (صدى):
أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني، أن مشكلة النصر تكمن في تعاقده مع اللاعبين، بناء على طلب المدرجات والإعلاميين.

وقال الشمراني، إن النصر مشكلته أنه يملك كمية نجوم وليس لديه فريق، مضيفا: "النصر يملك كم وليس كيف، ويتعاقد مع اللاعبين بناء على طلب المدرجات، وردود الفعل، ولم يتعاقد بناء على ما يحتاجه الملعب".

وضرب مثالا بالاستغناء عن اللاعب البرازيلي بيتروس، قائلا: "بيتروسترك فراغًا، ومن بعد مغادرته انكشف الفريق منذ الجولات الأولى"،واصفا اللاعب البرازيلي بأنه كان "رمانة ميزان الفريق"، وكذلك لاعب النصر السابق نور الدين امرابط، قائلا إنه: "كان يشكل حالة داخل الملعب".

وشدد الشمراني على أن النصر ينقصه الاستقرار في الوقت الحالي، وذلك خلال تعليقه على هزيمة النصر أمام الاتفاق، 1-0، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر
الاتفاق
دوري المحترفين
احمد الشمراني

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2541
منذ ساعة
انصار ابو خرقه كلهم بيترو بيتروس -- على اساس كل شهر ومعاهم بيتروس كانو ياخذون بطولة

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أحدث التعليقات

أم سكر
لو كانت بنتك , ما قلت كده .
ابوالعرب
الله يشافيها ويحفظها ونسال الله لها شفاء العاجل
ناصر
حتى حنا اذا رفعوا سعر النفط زيادة بيصير حالنا كذا
ناصر
خلاص بح مافيه حساب مواطن للجدد ويمكن يوقفوا القدامى
ابو بدر الكناني
وفي احدا القنوات يقول الصرامي النصر بيفوز بالدوري اعلام النصر هذا المبرر

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