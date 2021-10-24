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الاتحاد يحسم مصير "كوزمين كونترا"

منذ يوم
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الاتحاد يحسم مصير "كوزمين كونترا"

ماجد محمد (صدى):
حسمت إدارة نادي الاتحاد، اليوم الأحد، مصير المدرب كوزمين كونترا، وذلك بعد تراجع مستوى الفريق وفقدانه صدارة ترتيب الدوري.

وذكرت مصادر أن ”الإدارة غير راضية عن أداء المدرب الروماني كوزمين كونترا، بعد تراجع المستويات والنتائج“، وفقًا للاقتصادية.

وأضافت ”هناك استياء بنادي الاتحاد من أداء المدرب، وسيتم الاجتماع به لمعرفة المشكلات التي يمر بها الفريق والعمل على تذليلها“.

وأشارت إلى أن الإدارة ستمنح كوزمين فرصة أخيرة خلال الجولات المقبلة أمام، الحزم، والفتح على أن تكون مواجهة الهلال في الجولة الـ12 الحد الفاصل لإصدار قرار بشأنه، سواء بالاستمرار أو إقالته من منصبه من خلال النتائج التي ستُحقق حينها“.

 

الشباب
الهلال
الاتحاد
كوزمين

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2801
منذ 21 ساعة
بطولة الفوز او التعادل مع الهلال اهم عندهم من بطولة الدوري،،، كم انت كبير يا هلال
ابو عبدالله 88
ابو عبدالله 88 عدد التعليقات : 8
منذ 10 ساعات
افهم ان ادارة الاتحاد راضيين عن اداء اللاعبين . وين رجالكم في الملعب ياعميد وين وحوشكم ونموركم والا كل شي تعلقوه في المدرب . والله عيب اللي يصير .. كل لاعب على كيفه وعصيان وتمرد وتودد من الادارة وكان النادي قائم على لاعب معين. وفي الاخير نجي نعلق اخطائنا على المدرب .
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 739
منذ 4 ساعات
انمار الحايلي قبل مباريتين يهايط
ابو طلال
ابو طلال عدد التعليقات : 11
منذ ساعة
يعني اذا انهزم الفريق مباراه اوتعادل على طول اقاله .
ضياع فلوس على الفاضي اذا كان اختيارك للمدرب بدون تخطيط ليش تجيبه من الأساس ولا خوف من الجمهور.
Amer
Amer عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
المشكلة تقع على عاتق العيبة اين المستويات والروح التي قدموها في المباريات السابقه يجب محاسبة كل لاعب لم يعطي بالملعب ويقدم المستوى

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
الله يستر على بلدنا وشعبنا منهم يارب خاصة انهم يتلاعبون في شهادات اخذ الجرعات اللازمة لكورونا يا الله سترك على البلاد والعباد منهم .
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
يا أولياء الأمور خافوا الله في أبنائكم و لا تتركونهم للانحراف .
ط 🍹🍹🍹
لعن ابو الحبوب لاعبه فيهم لعب خاصة المخدرات المصنعة الجديدة إللي حتى في التحاليل ماتظهر لها أي نتيجه ايجابية فمن هذا المنطلق صاروا يتعاطونها...
الخالدي
بما اني نصراوي اشوف ان المشكله في سببين الاول اللون الاصفر يجب تغييره الثاني يجب تغيير اسم النصر ويمكن نفلح

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