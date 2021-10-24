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معلومات جديدة بشأن الفتاة حاملة السكين بالقصيم

منذ يوم
25165
5
معلومات جديدة بشأن الفتاة حاملة السكين بالقصيم

نايف السالم (صدى):
على خلفية المقطع المتداول لفتاة منتقبة تسير في الشوارع، حاملة سكينا بيدها، تكشفت تفاصيلا جديدة بشأن الواقعة.

وكشفت مصادر أن الجهة المختصة بشرطة منطقة القصيم تمكنت من تحديد هوية الفتاة، حيث تبين أنها مواطنة في العقد الثاني من العمر، بحسب سبق.

وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة تعاني اعتلالات نفسية، واتخذت بحقها الإجراءات النظامية الأولية، وجرى إحالتها لجهة الاختصاص.

وكانت " صدى" نشرت مقطع فيديو، وثق سير الفتاة وسط الشوارع بيدها سكينا، وتلتفت حولها في مشهد أثار الذعر بين المارة.

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القصيم
المملكة
شرطة القصيم
اعتلالات نفسية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54522
منذ يوم
الله يشفيها
أبو خالد إبن سمومة
أبو خالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14752
منذ يوم
نسأل الله لها الشفاء العاجل والعافية الدائمة.
راي
راي عدد التعليقات : 1289
منذ 22 ساعة
وينك يا,ع.س.ع.وابوليد,ومتعصبي الطواقي,,,ماعلقتو على الخبر ونسبتموها الى الفريق اللذي هومحرقكم حسب العاده,,,,
fares
fares عدد التعليقات : 3116
منذ 17 ساعة
الله يشفيها ويشفى كل مريض
ابوالعرب
ابوالعرب عدد التعليقات : 1134
منذ ساعة
الله يشافيها ويحفظها ونسال الله لها شفاء العاجل

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أحدث التعليقات

القناص
الله يكفينا شر الأمراض
عابر سبيل
ياناس ايش قصت ام ام ام اهل الكامري اليومين ذول ؟؟؟؟
الشعال
كذب المنجمون ولو صدقوا
هواوي
مشروع النصر تأجل لعام 2060 هانت هانت باقي 40 سنه وتجي اسيا
هواوي
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