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بجودة أفلام هوليوود..آل الشيخ يسدل الستار عن فيلمه الأول

منذ 4 ساعات
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بجودة أفلام هوليوود..آل الشيخ يسدل الستار عن فيلمه الأول

الرياض (صدى):
أسدل معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الستار عن أول فيلم له، بعنوان "تشيللو" نسبة إلى أولى رواياته التي طرحت في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وقال آل الشيخ: "في أجواء سرية وعلى مدى سنتين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما من مخرجين ومنتجين وشركات، انتهيت أمس من تصوير آخر مشهد من فيلمي الأول تشيللو الذي استغرق الإعداد له شهور وتم تصويره في 8 أسابيع".

وتابع: "70% من الفيلم تم تصويره في المملكة بين الرياض وضرما والعلا، و30% في أوروبا، بشركة وطنية سعودية".

وأضاف: "عمل في هذا الفيلم أكثر من 200 سعودي وتدربوا وهذا واجب علينا في المساعدة في التصوير، وتعلموا على يد أكبر المخرجين ومدراء التصوير، وفي المكياج، والملابس، والديكور".

وأشار إلى أن الفيلم من إخراج مخرج أمريكي كبير، وإنتاج "رزام"، وبروديوسر أمريكي كبير للإشراف، ومدير تصوير إيطالي أمريكي عالمي، وخبراء صوت وموسيقى وإضاءة ومشاهد خطرة عالميين، وشركة عالمية للجرافيكس والتلوين والترويج ".

واستكمل: "لن تقل جودته عن أكبر الافلام في هوليوود، وسيطرح في 2022 إن شاءالله في السينما اولاً وبلاتفورم بعد ذلك".

ولفت إلى أن أبطال الفيلم بين سعوديين، وخليجيين، وعرب، وعالميين، مضيفا: "يوجد من أبطال الفيلم نجم حائز على الأوسكار، و 60% من أبطال الفيلم سعوديين دعماً لصناعة السينما السعودية وسيدبلج لـ 7 لغات ".

هوليوود
الترفيه
تركي ال الشيخ
رواية تشيللو
فيلم تشيللو

التعليقات

عنان
عنان عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
طيب خير ان شاء الله

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ادبوهم
ابو عمار
يبدو ان السائق مشغول بالجوال
ابو عمار
الله يرشرشها بخير
ابو عمار
ههههههههههههههههه
سعود بن محسن
ياس ما في احد يلقم البني آدم هذا

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