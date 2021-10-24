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الإطاحة بـ 6 مواطنين سرقوا محل تجاري تحت تهديد السلاح

منذ 4 ساعات
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الإطاحة بـ 6 مواطنين سرقوا محل تجاري تحت تهديد السلاح

نايف السالم (صدى):
تمكنت شرطة منطقة ينبع من تحديد هوية 6 أشخاص، ظهروا في مقطع فيديو، أثناء سرقتهم أحد المحال التجارية.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة ينبع من تحديد هوية 6 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو إثر سطوهم على محل تجاري تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبلغ مالي، والقبض عليهم.

والمتهمون مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

سطو
شرطة المدينة المنورة
شرطة ينبع
النيابة العامة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54511
منذ 52 دقيقة
اضربو اعناقهم بحد السيف

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أحدث التعليقات

عبدالله
تلقتاها حتى ما راحت العزاء ولكن تنزل الخبر علشان المتابعين في السوشيل ميديا.
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههه مسكين جننته
غييييوووورررر
الي فهمته انهم صوفيه واختلفوا على اغانيهم في الموالد
ابو عمار
تمام
ابو عمار
اكيد ناويه عليه

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