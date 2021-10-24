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شاهد.. لبنانيون يستخدمون "الحمير" في توصيل أولادهم للمدرسة لسبب غريب

منذ ساعة
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شاهد.. لبنانيون يستخدمون "الحمير" في توصيل أولادهم للمدرسة لسبب غريب

بيروت (صدى):
أظهر فيديو متداول، لبنانيون يستخدمون "الحمير" في توصيل أولادهم للمدرسة بسبب زيادة أسعار المواصلات وتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار الخدمات.

وقال لبناني في الفيديو:"نوديهم على الحمير أحسن ما يكبروا ويطلعوا حمير"، حيث انتشر المقطع على نطاق واسع بين متداوليه.

وبدا  في الفيديو، أبوان على ظهر حمارين، ومعهما أولادهم الصغار، بلباس مدرسي، مشيرين إلى أنهم مضطرون لاستخدام الحمير بسبب الغلاء الكبير في المواصلات إلى المدارس.

ورأى أحد الآباء أن الأوضاع حاليا في لبنان أعادتهم نحو 100 سنة للوراء، حيث أن الطريق المؤدي لمنزله ما زال ترابيا.

ودعا الأب الآخر، جميع دول العالم، إلى النظر لحالهم وحال أطفالهم، الذي لم يعودوا قادرين على توصيلهم بالباصات إلى المدارس

لبنان
المدارس
الحمير
المدرسة
باصات
المواصلات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136957
منذ ساعة
هذا ماجناه عليكم حزب الشيطان وأسياده في طواغيت ايران ..

.. يستاهل من سلم دقنه للشيطان ..
مايباخ
مايباخ عدد التعليقات : 129
منذ ساعة
وقال لبناني في الفيديو:"نوديهم على الحمير أحسن ما يكبروا ويطلعوا حمير"،
كلام قوي وتفوه بحكمه ، الله يكون بعونهم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18412
منذ ساعة
لسان حال لبنان

أنا الحزن في أعماقه الحزن ساكنٌ

أنا كرب له الكرب في بني الأرز لا شرق يجليه عني ولا غرب

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أحدث التعليقات

ابو عبدالله 88
افهم ان ادارة الاتحاد راضيين عن اداء اللاعبين . وين رجالكم في الملعب ياعميد وين وحوشكم ونموركم والا كل شي تعلقوه في المدرب ....
د محمد ماجد بخش
الملك سلمان 7 أتى للملك بعد الملك عبدالله 6 وقبلهما أتى الملك فهد 5 ومن قبله الملك خالد 4 وقبلهم الملك فيصل 3 وسبقه...
سبف
يسلم اللسانك ياشبخ
عاشق الاتي 💛
هب ماكذبك ياكذبان
د محمد ماجد بخش
ربنا يعطيكي يا بنت مصر على قد نيتك

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