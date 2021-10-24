شاهد.. لبنانيون يستخدمون "الحمير" في توصيل أولادهم للمدرسة لسبب غريب

بيروت (صدى):
أظهر فيديو متداول، لبنانيون يستخدمون "الحمير" في توصيل أولادهم للمدرسة بسبب زيادة أسعار المواصلات وتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار الخدمات.
وقال لبناني في الفيديو:"نوديهم على الحمير أحسن ما يكبروا ويطلعوا حمير"، حيث انتشر المقطع على نطاق واسع بين متداوليه.
وبدا في الفيديو، أبوان على ظهر حمارين، ومعهما أولادهم الصغار، بلباس مدرسي، مشيرين إلى أنهم مضطرون لاستخدام الحمير بسبب الغلاء الكبير في المواصلات إلى المدارس.
ورأى أحد الآباء أن الأوضاع حاليا في لبنان أعادتهم نحو 100 سنة للوراء، حيث أن الطريق المؤدي لمنزله ما زال ترابيا.
ودعا الأب الآخر، جميع دول العالم، إلى النظر لحالهم وحال أطفالهم، الذي لم يعودوا قادرين على توصيلهم بالباصات إلى المدارس