طبيب يكشف عن خطورة دمج لقاحات كورونا 

القاهرة (صدى):
دعا الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، التابع لوزارة الصحة المصرية، لأخذ الحذر من تناول لقاحين مختلفين مضادين لفيروس كورونا في نفس الوقت.
وأوضح أمجد الحداد، أن معظم الدراسات أكدت أن تناول لقاحين من نوعين مختلفين في نفس اليوم له مخاطر عديدة على الصحة لعدم ضمان رد فعل الجهاز المناعي.
ولفت إلى أن رد فعل الجهاز المناعي للشخص يمكن أن يكون عنيفا، مبينا أن هناك دراسات ذكرت أن التنوع بين اللقاحات؛ يعزز الجهاز المناعي ويساعد على تكوين أنواع مختلفة من الأجسام المضادة المناعية.
وأبان أن دمج لقاحات كورونا وتناول نوعين مختلفين في نفس الوقت يسببان خطورة على الصحة