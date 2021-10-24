سمية الخشاب تستغيث بـ "زيدان" بعد الخماسية: أنجد الولية

القاهرة (صدى):
شنت الفنانة المصرية سمية الخشاب هجومًا كبيرًا على أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مطالبة بإقالته والتعاقد مع زين الدين زيدان بديلاً عنه.
وكتبت "سمية" عبر حسابها على "تويتر" تعليقًا على الهزيمة الخماسية للشياطين الحمر: "عشان ميتحرقش دمي هبص علي كام نقطه إيجابية الأولى الفرعون المصري محمد صلاح بيلعب فالليفر فأنا مبسوطه له وفخورة بيه".
وأضافت: "الثانية أنه بعد الماتش مش هشوف وش سولشاير بتاع بحيرة البجع تاني وهيغور فداهيه .. نداء إلى زيدان أنجد الولية".
وتابعت: "قريبا هتسمعوا خبر تعاقد زيدان مع اليونايتد، هو لسه في ترتيبات بس سولشاير بحححح".
يٌذكر أن النجم المصري محمد صلاح، كان قد قاد فريقه ليفربول الإنجليزي إلى الفوز أمام مانشستر يونايتد "5-0"، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما صمن قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.