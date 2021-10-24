نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سمية الخشاب تستغيث بـ "زيدان" بعد الخماسية: أنجد الولية

منذ ساعتين
676
1
سمية الخشاب تستغيث بـ "زيدان" بعد الخماسية: أنجد الولية

القاهرة (صدى):
شنت الفنانة المصرية سمية الخشاب هجومًا كبيرًا على أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مطالبة بإقالته والتعاقد مع زين الدين زيدان بديلاً عنه.

وكتبت "سمية" عبر حسابها على "تويتر" تعليقًا على الهزيمة الخماسية للشياطين الحمر: "عشان ميتحرقش دمي هبص علي كام نقطه إيجابية الأولى الفرعون المصري محمد صلاح بيلعب فالليفر فأنا مبسوطه له وفخورة بيه".

وأضافت: "الثانية أنه بعد الماتش مش هشوف وش سولشاير بتاع بحيرة البجع تاني وهيغور فداهيه .. نداء إلى زيدان أنجد الولية".

وتابعت: "قريبا هتسمعوا خبر تعاقد زيدان مع اليونايتد، هو لسه في ترتيبات بس سولشاير بحححح".

يٌذكر أن النجم المصري محمد صلاح، كان قد قاد فريقه ليفربول الإنجليزي إلى الفوز أمام مانشستر يونايتد "5-0"، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما صمن قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر يونايتد
سمية الخشاب
ليفربول
زين الدين زيدان
هزيمة الشياطين الحمر
إقالة سولشاير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18412
منذ 50 دقيقة
ربنا يعطيكي يا بنت مصر على قد نيتك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عبدالله 88
افهم ان ادارة الاتحاد راضيين عن اداء اللاعبين . وين رجالكم في الملعب ياعميد وين وحوشكم ونموركم والا كل شي تعلقوه في المدرب ....
د محمد ماجد بخش
الملك سلمان 7 أتى للملك بعد الملك عبدالله 6 وقبلهما أتى الملك فهد 5 ومن قبله الملك خالد 4 وقبلهم الملك فيصل 3 وسبقه...
سبف
يسلم اللسانك ياشبخ
عاشق الاتي 💛
هب ماكذبك ياكذبان
د محمد ماجد بخش
ربنا يعطيكي يا بنت مصر على قد نيتك

أخر الأخبار

بجودة أفلام هوليوود..آل الشيخ يسدل الستار عن فيلمه الأول
بجودة أفلام هوليوود..آل الشيخ يسدل الستار عن فيلمه الأول
منذ 15 دقيقة 189
تأكد غياب سعود عبدالحميد عن مواجهة الحزم
تأكد غياب سعود عبدالحميد عن مواجهة الحزم
منذ 35 دقيقة 1172
الإطاحة بـ 6 مواطنين سرقوا محل تجاري تحت تهديد السلاح
الإطاحة بـ 6 مواطنين سرقوا محل تجاري تحت تهديد السلاح
منذ ساعة 1275
موسم الرياض.. تذاكر مجانية لدخول "كومبات فيلد"
موسم الرياض.. تذاكر مجانية لدخول "كومبات فيلد"
منذ ساعة 1301
الدوري الإسباني.. سواريز ينقذ أتلتيكو مدريد من الهزيمة
الدوري الإسباني.. سواريز ينقذ أتلتيكو مدريد من الهزيمة
منذ ساعة 1191
شاهد.. لبنانيون يستخدمون "الحمير" في توصيل أولادهم للمدرسة لسبب غريب
شاهد.. لبنانيون يستخدمون "الحمير" في توصيل أولادهم للمدرسة لسبب غريب
منذ ساعة 438
شاهد.. حلقات عن شوارع الرياض التاريخية بمناسبة موسم الرياض
شاهد.. حلقات عن شوارع الرياض التاريخية بمناسبة موسم الرياض
منذ ساعة 1297
طبيب يكشف عن خطورة دمج لقاحات كورونا 
طبيب يكشف عن خطورة دمج لقاحات كورونا 
منذ ساعتين 2031
شاهد .. رد فعل وزير الاتصالات بعد زيارة موسم الرياض
شاهد .. رد فعل وزير الاتصالات بعد زيارة موسم الرياض
منذ ساعتين 1631
استدعاء 5 مواطنين لتصويرهم مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية في الحدود الشمالية
استدعاء 5 مواطنين لتصويرهم مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية في الحدود الشمالية
منذ ساعتين 1452