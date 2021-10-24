شاهد.. إندلاع شجار بين "رونالدو" ولاعبي ليفربول

وكالات (صدى):
شهدت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم اشتباك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع لاعبي ليفربول بقيادة فيرجيل فان دايك.
وجاء ذلك بعد محاولة مهاجم مانشستر يونايتد استخلاص الكرة من "كورتيس جونز" بالقوة في الشوط الأول ليشتبك مع بعض لاعبي مانشستر يونايت.
ودافع برونو فرنانديز هو عنه وأبعد لاعبي ليفربول قبل أن يفصل الحكم بين اللاعبين للحيلولة دون حدوث اشتباكات بالأيدي بعد بعض الشد والجذب.
يٌذكر أن النجم المصري محمد صلاح، كان قد قاد فريقه ليفربول الإنجليزي إلى الفوز أمام مانشستر يونايتد "5-0"، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما صمن قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.