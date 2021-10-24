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روان بن حسين تفاجئ جمهورها بالإعلان عن مسلسلها الأول

منذ 6 ساعات
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روان بن حسين تفاجئ جمهورها بالإعلان عن مسلسلها الأول

خالد الظفيري (صدى):
فاجأت العارضة والمغنية الكويتية روان بن حسين، جمهورها بدخولها مجال التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل خليجي بعنوان "ذهبت مع الماء".

وكتبت "روان" عبر صفحتها الرسمية: "ولله الحمد انتهيت من تصوير مسلسل ذهبت مع الماء مع عرّاب المخرجين في الخليج العربي الاستاذ محمد دحام الشمري".

وأضافت: "بالرغم من ان أغلب العملاء اللي اشتغل معاهم علاقتي فيهم من سنين، بحياتي ما اشتغلت مع ناس شهر كامل اصبّح عليهم وامسّي عليهم".

وحصد ذلك الخبر تفاعل واسع من قبل المتابعين متمنيين لها النجاح في خطوتها الفنية الأولى بمسلسل "ذهبت مع الماء".

ومسلسل "ذهبت مع الماء" هو مسلسل خليجي يٌعرض خلال شهر رمضان المقبل على عدد من الفضائيات الخليجية.

المتابعين
روان بن حسين
مسلسل ذهبت مع الماء
مسلسل خليجي
الفضائيات الخليجية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54511
منذ 37 دقيقة
اوكي مبروك

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أحدث التعليقات

عبدالله
تلقتاها حتى ما راحت العزاء ولكن تنزل الخبر علشان المتابعين في السوشيل ميديا.
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههه مسكين جننته
غييييوووورررر
الي فهمته انهم صوفيه واختلفوا على اغانيهم في الموالد
ابو عمار
تمام
ابو عمار
اكيد ناويه عليه

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