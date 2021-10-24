روان بن حسين تفاجئ جمهورها بالإعلان عن مسلسلها الأول

خالد الظفيري (صدى):
فاجأت العارضة والمغنية الكويتية روان بن حسين، جمهورها بدخولها مجال التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل خليجي بعنوان "ذهبت مع الماء".
وكتبت "روان" عبر صفحتها الرسمية: "ولله الحمد انتهيت من تصوير مسلسل ذهبت مع الماء مع عرّاب المخرجين في الخليج العربي الاستاذ محمد دحام الشمري".
وأضافت: "بالرغم من ان أغلب العملاء اللي اشتغل معاهم علاقتي فيهم من سنين، بحياتي ما اشتغلت مع ناس شهر كامل اصبّح عليهم وامسّي عليهم".
وحصد ذلك الخبر تفاعل واسع من قبل المتابعين متمنيين لها النجاح في خطوتها الفنية الأولى بمسلسل "ذهبت مع الماء".
ومسلسل "ذهبت مع الماء" هو مسلسل خليجي يٌعرض خلال شهر رمضان المقبل على عدد من الفضائيات الخليجية.