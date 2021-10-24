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أزمة بين أندية المحترفين والأخضر الأولمبي بسبب اللاعبين

منذ 23 دقيقة
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أزمة بين أندية المحترفين والأخضر الأولمبي بسبب اللاعبين

ماجد محمد (صدى):
يسعى اتحاد الكرة، لإيجاد حل ودي بين سعد الشهري، والأندية المتمسكة برفض انضمام لاعبيها إلى قائمة الأخضر الأولمبي.

وتبين أن الأندية اعتمدت على بعض لاعبي المنتخب الأولمبي خلال المشاركة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين استندت إلى لائحة "فيفا" التي ترفض استدعاء اللاعبين في غير أيام "فيفا"، وفق الزميلة "الرياضية".

وحول أبرز لاعبي المنتخب السعودي، الذين يشاركون فرقهم في منافسات الدوري كل من: متعب الحربي وتركي العمار "الشباب" ومهند الشنقيطي "الاتحاد"، وعبد الله الحمدان وخليفة الدوسري وحمد اليامي وعبد الله رديف "الهلال" وخالد الغنام ونواف العقيدي "النصر"، ووليد الأحمد "الفيصلي".

الشباب
المنتخب السعودي
سعد الشهري
الأخضر الأولمبي
حل ودي

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2796
منذ 8 دقائق
اكرشو هذا الوجة الودر سعد الفقري

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
تعليق رايق،،، وش تبية يجي يلعب مثلاً ههههههه شر البلية ما يضحك،،، الآسيوية صعبة قوية
ابو يزيد
يا.زعيم اسيا وكبيرها.ومع ذالك رافع ضغطكم وهو مهزوم اريد اشوفكم وهو فايز لاكن هذا مش ممكن لانكم ستكونو في العنايه المركزه وذكركم,,,,
رااايق
هذي هي الأمراض المزمنة ** مايقدرون يعيشون من غير مرض **!! هههههههههههه
ع. س. ع
استمر على فكرك الله لا يحرمنا من هذا التفكير قسم بالله اني انبسط حين تبقى معقولياتكم بنفس التفكير واصلو على نفس النمط والطرح عسى...
عبدالله
الله يشفيه نعم المعلم

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