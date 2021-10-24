أزمة بين أندية المحترفين والأخضر الأولمبي بسبب اللاعبين

ماجد محمد (صدى):
يسعى اتحاد الكرة، لإيجاد حل ودي بين سعد الشهري، والأندية المتمسكة برفض انضمام لاعبيها إلى قائمة الأخضر الأولمبي.
وتبين أن الأندية اعتمدت على بعض لاعبي المنتخب الأولمبي خلال المشاركة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين استندت إلى لائحة "فيفا" التي ترفض استدعاء اللاعبين في غير أيام "فيفا"، وفق الزميلة "الرياضية".
وحول أبرز لاعبي المنتخب السعودي، الذين يشاركون فرقهم في منافسات الدوري كل من: متعب الحربي وتركي العمار "الشباب" ومهند الشنقيطي "الاتحاد"، وعبد الله الحمدان وخليفة الدوسري وحمد اليامي وعبد الله رديف "الهلال" وخالد الغنام ونواف العقيدي "النصر"، ووليد الأحمد "الفيصلي".