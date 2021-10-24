بالفيديو ..استشاري يروي قصة طفلة توفيت بسبب "عشبة"

الرياض (صدى):
حذر استشاري أعصاب الأطفال، الدكتور محمد آل مهمل، من خطورة "كي الأطفال" واستخدام أنواع معينة من الأعشاب لعلاجهم دون إشراف طبي من متخصص، لافتا إلى أن تجاهل هذه التحذيرات أدي لمصرع طفلة.
وأوضح أن أسرة الطفلة قاموا بإعطاء الطفلة عشبة معينة تعطى للكبار بنسب معينة من أجل الاستقياء، لافتا إلى أن هذه العشبة تسببت في تنويم الطفلة بغرفة العناية المركزة، وبعدها حدث شلل في أعضائها وتوفيت، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".
ونبه بأن الدراسات العلمية لم تثبت أي فائدة "كي الأطفال"، وإنما هو مجرد تسكين للآلام فقط، مؤكدًا أن أضرار "الكي" أكثر من نفعه، ومنها التبول اللاإرادي والعدائية الاجتماعية، وفقد التركيز، وتشتت الانتباه، كما أنه قد ينقل العدوى.