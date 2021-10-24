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هذي بدايتها للعرسان
منذ 5 ساعات
1380
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136956
منذ 8 دقائق
بداية ماهي حلوه ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
بداية ماهي حلوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
نكلوا فيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
سترك يا رب .. التهور مصيبه .. وبالاً على المتهور ومن حوله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزاك خير وبركه ، وآجرك الله على فعلك الطيب ، ورحم الله ابنك ، وزادكم صبراً وأجراً .. آمين ..
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