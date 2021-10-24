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جماهير الاتفاق تردد بعد الفوز على النصر : الاسيوية صعبة قوية
منذ ساعة
1140
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136948
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههههه ... صح ..
رااايق
عدد التعليقات : 10093
منذ 14 دقيقة
هذي ماهي جماهير الأتفاق **!!!
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
تعليق رايق،،، وش تبية يجي يلعب مثلاً ههههههه شر البلية ما يضحك،،، الآسيوية صعبة قوية
ابو يزيد
يا.زعيم اسيا وكبيرها.ومع ذالك رافع ضغطكم وهو مهزوم اريد اشوفكم وهو فايز لاكن هذا مش ممكن لانكم ستكونو في العنايه المركزه وذكركم,,,,
رااايق
هذي هي الأمراض المزمنة ** مايقدرون يعيشون من غير مرض **!! هههههههههههه
ع. س. ع
استمر على فكرك الله لا يحرمنا من هذا التفكير قسم بالله اني انبسط حين تبقى معقولياتكم بنفس التفكير واصلو على نفس النمط والطرح عسى...
عبدالله
الله يشفيه نعم المعلم
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