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محمد صلاح يقود ليفربول لفوز ساحق على مانشستر يونايتد

منذ ساعتين
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محمد صلاح يقود ليفربول لفوز ساحق على مانشستر يونايتد

وكالات (صدى):
قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي إلى الفوز أمام مانشستر يونايتد "5-0"، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما صمن قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدأ ليفربول التسجيل بواسطة نابي كيتا في الدقيقة الخامسة ليسجل "ديوجو جوتا" الهدف الثاني في الدقيقة 14 من المباراة.

فيما أضاف "صلاح" الهدف الثالث والرابع والخامس لليفربول في الدقائق 38 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و50.

وأصبح "صلاح" بعد تسجيله هاتريك أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز، كما أصبح أول لاعب أيضا في تاريخ النادي يهز شباك يونايتد في 3 مباريات متتالية.

مانشستر يونايتد
كريستيانو رونالدو
ليفربول
الدوري الإنجليزي
محمد صلاح
هزيمة مانشستر يونايتد

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10418
منذ 56 دقيقة
مبروك يا ابو مكه
هادي جبران الهاجري
هادي جبران الهاجري عدد التعليقات : 141
منذ 55 دقيقة
المصريين أهمه فول وطعمية وهمه

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
تعليق رايق،،، وش تبية يجي يلعب مثلاً ههههههه شر البلية ما يضحك،،، الآسيوية صعبة قوية
ابو يزيد
يا.زعيم اسيا وكبيرها.ومع ذالك رافع ضغطكم وهو مهزوم اريد اشوفكم وهو فايز لاكن هذا مش ممكن لانكم ستكونو في العنايه المركزه وذكركم,,,,
رااايق
هذي هي الأمراض المزمنة ** مايقدرون يعيشون من غير مرض **!! هههههههههههه
ع. س. ع
استمر على فكرك الله لا يحرمنا من هذا التفكير قسم بالله اني انبسط حين تبقى معقولياتكم بنفس التفكير واصلو على نفس النمط والطرح عسى...
عبدالله
الله يشفيه نعم المعلم

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