محمد صلاح يقود ليفربول لفوز ساحق على مانشستر يونايتد

وكالات (صدى):
قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي إلى الفوز أمام مانشستر يونايتد "5-0"، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما صمن قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبدأ ليفربول التسجيل بواسطة نابي كيتا في الدقيقة الخامسة ليسجل "ديوجو جوتا" الهدف الثاني في الدقيقة 14 من المباراة.
فيما أضاف "صلاح" الهدف الثالث والرابع والخامس لليفربول في الدقائق 38 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و50.
وأصبح "صلاح" بعد تسجيله هاتريك أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز، كما أصبح أول لاعب أيضا في تاريخ النادي يهز شباك يونايتد في 3 مباريات متتالية.