بالفيديو.. الدغيثر: النصر في فوضي وظلم "أبو بكر" والجماهير

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز الدغيثر، على خسارة فريق نادي النصر أمام نظيره الاتفاق، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد أن خسارة فريق النصر من الاتفاق كانت أمر متوقع بعد حالة الإحباط التي انتابت اللاعبين والإداريين والجمهور والرأي العام النصراوي.
ولفت إلى أن المستوى الحالي للفريق أمر مقلق، ولا يليق بنادي النصر، كما يعاني الفريق من فوضى، منتقدا استمرار إدارة النصر في مجاملة اللاعب عبدالرزاق حمد الله، ووضع فينسنت أبو بكر على دكة البدلاء.
يذكر أن النصر خسر أمام نظيره الاتفاق بهدف نظيف، في ختام منافسات الجولة الـ 9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.