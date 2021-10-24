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بالفيديو.. الدغيثر: النصر في فوضي وظلم "أبو بكر" والجماهير

منذ ساعة
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بالفيديو.. الدغيثر: النصر في فوضي وظلم "أبو بكر" والجماهير

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز الدغيثر، على خسارة فريق نادي النصر أمام نظيره الاتفاق، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد أن خسارة فريق النصر من الاتفاق كانت أمر متوقع بعد حالة الإحباط التي انتابت اللاعبين والإداريين والجمهور والرأي العام النصراوي.

ولفت إلى أن المستوى الحالي للفريق أمر مقلق، ولا يليق بنادي النصر، كما يعاني الفريق من فوضى، منتقدا استمرار إدارة النصر في مجاملة اللاعب عبدالرزاق حمد الله، ووضع فينسنت أبو بكر على دكة البدلاء.

يذكر أن النصر خسر أمام نظيره الاتفاق بهدف نظيف، في ختام منافسات الجولة الـ 9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر
الاتفاق

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10418
منذ 57 دقيقة
كلام سليم فية 11 لاعب و هم يلعبون بواحد فقط
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2796
منذ 5 دقائق
اصلاً فية فريق اسمة النصر انا اول مره اسمع فيه

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
تعليق رايق،،، وش تبية يجي يلعب مثلاً ههههههه شر البلية ما يضحك،،، الآسيوية صعبة قوية
ابو يزيد
يا.زعيم اسيا وكبيرها.ومع ذالك رافع ضغطكم وهو مهزوم اريد اشوفكم وهو فايز لاكن هذا مش ممكن لانكم ستكونو في العنايه المركزه وذكركم,,,,
رااايق
هذي هي الأمراض المزمنة ** مايقدرون يعيشون من غير مرض **!! هههههههههههه
ع. س. ع
استمر على فكرك الله لا يحرمنا من هذا التفكير قسم بالله اني انبسط حين تبقى معقولياتكم بنفس التفكير واصلو على نفس النمط والطرح عسى...
عبدالله
الله يشفيه نعم المعلم

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