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"الهريفي" عن خسارة النصر: بهرجة وفوضى سببت الاخفاقات

منذ ساعتين
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"الهريفي" عن خسارة النصر: بهرجة وفوضى سببت الاخفاقات

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب نادي النصر السابق فهد الهريفي، على فوز فريق الاتفاق على النصر بهدف دون مقابل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2022.

وكتب "الهريفي" عبر حسابه على "تويتر": "هناك نادي فيه بهرجه عظيمة لدرجة اني اعتقد إن اللي يرأس النادي أربعة رؤوساء وأكثر".

وأضاف: "رئيس فعلي.. رئيس صوري.. رئيس مندوب ورئيس للدعوات والاستضافة (بشرط اعلمي )هذه فوضاء تسبب الإخفاقات..!!".

و هزم فريق الاتفاق نظيره النصر بهدف دون مقابل، في ختام منافسات الجولة الـ 9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2022.

فهد الهريفي
دوري المحترفين
كأس الأمير محمد بن سلمان
مباراة النصر والاتفاق
فوز الاتفاق

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10093
منذ 26 دقيقة
بس هذا انت اللي فالح فيه تتكلم و انت بعيد عن الفريق ** واجد قرقر وكتير بربر **!!!
زعيم اسيا وكبيرها
زعيم اسيا وكبيرها عدد التعليقات : 4
منذ 11 دقيقة
يقصد بالفعلي خالد بن فهد 😎 ورئيس الدعوات وليد بن بدر😂
الاصيفر يعوده لوضعه الطبيعي رغم دعمه بالمليار😂
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1285
منذ دقيقة
يا.زعيم اسيا وكبيرها.ومع ذالك رافع ضغطكم وهو مهزوم اريد اشوفكم وهو فايز لاكن هذا مش ممكن لانكم ستكونو في العنايه المركزه وذكركم,,,,
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2798
منذ 49 ثانية
تعليق رايق،،، وش تبية يجي يلعب مثلاً ههههههه شر البلية ما يضحك،،، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
تعليق رايق،،، وش تبية يجي يلعب مثلاً ههههههه شر البلية ما يضحك،،، الآسيوية صعبة قوية
ابو يزيد
يا.زعيم اسيا وكبيرها.ومع ذالك رافع ضغطكم وهو مهزوم اريد اشوفكم وهو فايز لاكن هذا مش ممكن لانكم ستكونو في العنايه المركزه وذكركم,,,,
رااايق
هذي هي الأمراض المزمنة ** مايقدرون يعيشون من غير مرض **!! هههههههههههه
ع. س. ع
استمر على فكرك الله لا يحرمنا من هذا التفكير قسم بالله اني انبسط حين تبقى معقولياتكم بنفس التفكير واصلو على نفس النمط والطرح عسى...
عبدالله
الله يشفيه نعم المعلم

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