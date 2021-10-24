"الهريفي" عن خسارة النصر: بهرجة وفوضى سببت الاخفاقات

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب نادي النصر السابق فهد الهريفي، على فوز فريق الاتفاق على النصر بهدف دون مقابل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2022.
وكتب "الهريفي" عبر حسابه على "تويتر": "هناك نادي فيه بهرجه عظيمة لدرجة اني اعتقد إن اللي يرأس النادي أربعة رؤوساء وأكثر".
وأضاف: "رئيس فعلي.. رئيس صوري.. رئيس مندوب ورئيس للدعوات والاستضافة (بشرط اعلمي )هذه فوضاء تسبب الإخفاقات..!!".
و هزم فريق الاتفاق نظيره النصر بهدف دون مقابل، في ختام منافسات الجولة الـ 9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2022.