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خربت الكشته عليهم
منذ 10 ساعات
2491
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136957
منذ 8 ساعات
هههههههههههههههههههههه ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 54511
منذ 33 دقيقة
طيب
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أحدث التعليقات
عبدالله
تلقتاها حتى ما راحت العزاء ولكن تنزل الخبر علشان المتابعين في السوشيل ميديا.
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههه مسكين جننته
غييييوووورررر
الي فهمته انهم صوفيه واختلفوا على اغانيهم في الموالد
ابو عمار
تمام
ابو عمار
اكيد ناويه عليه
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