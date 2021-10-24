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جمال عارف : مبروك للاتفاق وبداية موفقة لفلادان

منذ 13 ساعة
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جمال عارف : مبروك للاتفاق وبداية موفقة لفلادان

طلال الغامدي (صدى):

هنأ الإعلامي الرياضي، جمال عارف، نادي الاتفاق بمناسبة فوز فريقه أمام نظيره النصر، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال :"ألف مبروك للاتفاق الذي كان يحتاج الى الفوز والنقاط للخروج من المراكز المتأخرة، بداية موفقة لفلادان، مبرووك لكل الاتفاقيين وهارد لك للنصراويين"، وذلك بحسب ما ذكره في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر".

يذكر أن النصر خسر أمام نظيره الاتفاق بهدف نظيف، في ختام منافسات الجولة الـ 9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي النصر
النصر
دوري المحترفين
كأس الأمير محمد بن سلمان
مباراة النصر والاتفاق

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18418
منذ 50 دقيقة
الفزعة يا أبو ناصر .. دو سم سنق

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أحدث التعليقات

القناص
الله يكفينا شر الأمراض
عابر سبيل
ياناس ايش قصت ام ام ام اهل الكامري اليومين ذول ؟؟؟؟
الشعال
كذب المنجمون ولو صدقوا
هواوي
مشروع النصر تأجل لعام 2060 هانت هانت باقي 40 سنه وتجي اسيا
هواوي
مـــــشـــــروع الــــــــــنـــــــــصر .... تأجل لعام 2060 الصبر يااخوان هانت كلها 40 سنه وتجي اسيا وتروح للعالمية بدون ترشيح (-:

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