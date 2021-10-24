جمال عارف : مبروك للاتفاق وبداية موفقة لفلادان

طلال الغامدي (صدى):
هنأ الإعلامي الرياضي، جمال عارف، نادي الاتفاق بمناسبة فوز فريقه أمام نظيره النصر، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال :"ألف مبروك للاتفاق الذي كان يحتاج الى الفوز والنقاط للخروج من المراكز المتأخرة، بداية موفقة لفلادان، مبرووك لكل الاتفاقيين وهارد لك للنصراويين"، وذلك بحسب ما ذكره في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر".
يذكر أن النصر خسر أمام نظيره الاتفاق بهدف نظيف، في ختام منافسات الجولة الـ 9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.