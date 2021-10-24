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تعرف على سر علاقة سمية الخشاب و "رونالدو"

منذ 4 ساعات
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تعرف على سر علاقة سمية الخشاب و "رونالدو"

القاهرة (صدى):
أثارت الفنانة سمية الخشاب جدلاً كبيرًا مؤخرًا بسبب حديثها عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث لاحظ البعض اعطائها له اهتمامًا كبيرًا ليتساءل الجماهير عن سر العلاقة التي تجعهما.

وبدأت "سمية" بإعلانها دعمها الدائم لـ "رونالدو" والذي يشير حديثها دائمًا إلى اعجابها الكبيير به حيث أعربت عن رغبتها في رؤيته عندما كانت في البرتغال قائلة: "أنا فى البرتغال.. عندى شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتم إزاى".

كما عادت لمغازلة "رونالدو" مرة أخرى عندما نشرت مقطع فيديو لها من فيلم "حين ميسرة" وهو تؤدي وصلة رقص لتعلق عليها قائلة: "رونالدو أفضل مهاجم".

وعبرت سمية الخشاب أيضًا خلال مهرجان الجونة السينمائي عن رغبتها في أن يتجه "رونالدو" إلى التمثيل قائلة: "لون بشرته قريب من اللون الشرقي فلو بيحب يمثل ومعاه مخرج شاطر يعرف يشكله هيطلع منه حاجة كويسة"

سمية الخشاب
كريستيانو رونالدو
وصلة رقص
مهرجان الجونة
سمية الخشاب ورونالدو
فيلم حين ميسرة

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 38
منذ ساعة
طيب هو بياخذك تنظفي الجزمه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بداية ماهي حلوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
نكلوا فيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
سترك يا رب .. التهور مصيبه .. وبالاً على المتهور ومن حوله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزاك خير وبركه ، وآجرك الله على فعلك الطيب ، ورحم الله ابنك ، وزادكم صبراً وأجراً .. آمين ..

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