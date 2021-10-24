نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. مختصة تحذر الأسر من أخطاء تجعل الطفل الأول يكره أخيه المولود

منذ ساعتين
1475
1
بالفيديو .. مختصة تحذر الأسر من أخطاء تجعل الطفل الأول يكره أخيه المولود

الرياض (صدى):
قالت مؤسسة مشروع فكرة الإبداعي لتنمية مهارات الأطفال والفتيات، مها الحقباني، إنه من الطبيعي أن يشعر الطفل الأول بالغيرة من الطفل الثاني إلا أن استمرار هذه الغيرة يعد أمر غير طبيعي، لأنها تتحول لسلوك عدواني ضد الطفل الجديد.

وأضافت أن قصور الأهالي في التعامل مع موضوع الطفل الثاني يسبب مشكلات عدوانية لدى الطفل الأول، مؤكدة أنه يجب تمهيد الطفل على قبوله أخيه منذ بداية الحمل، وذلك بإشراك الطفل في شراء ملابس أخيه أو الأشياء التي يحتاجها الطفل.

وأشارت إلى أن هناك بعض التصرفات الخاطئة التي ترتكبها الأسرة عند تعاملها مع الطفل الأكبر الذي يضرب أخيه، ومنها توبيخه والانفعال عليه بشكل كبير أمام الآخرين لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة كره الطفل لأخيه، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تثبيت السلوك العدواني لدى الطفل الأول، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "يا سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأرجعت سبب هذا السلوك العدواني للطفل إلى أنه يشعر بالغضب والخوف من أن يفقد مكانته بين والديه، حيث يشعر الطفل الأول حينها تماما مثل شعور من تزوج عليها زوجها، لذا فيجب على الأسرة إلا تطمئن طفلها بما يساعد في تحويل سلوكه العدواني إلى غيرة في الحدود الطبيعية.

 

مهارات
مؤسسة
الحمل
عدوان
مؤسسة مشروع فكرة الإبداعي لتنمية مهارات الأطفال والفتيات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136948
منذ 56 دقيقة
طيب ........

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع. س. ع
تعليق رايق،،، وش تبية يجي يلعب مثلاً ههههههه شر البلية ما يضحك،،، الآسيوية صعبة قوية
ابو يزيد
يا.زعيم اسيا وكبيرها.ومع ذالك رافع ضغطكم وهو مهزوم اريد اشوفكم وهو فايز لاكن هذا مش ممكن لانكم ستكونو في العنايه المركزه وذكركم,,,,
رااايق
هذي هي الأمراض المزمنة ** مايقدرون يعيشون من غير مرض **!! هههههههههههه
ع. س. ع
استمر على فكرك الله لا يحرمنا من هذا التفكير قسم بالله اني انبسط حين تبقى معقولياتكم بنفس التفكير واصلو على نفس النمط والطرح عسى...
عبدالله
الله يشفيه نعم المعلم

أخر الأخبار

شاهد.. إندلاع شجار بين "رونالدو" ولاعبي ليفربول
شاهد.. إندلاع شجار بين "رونالدو" ولاعبي ليفربول
منذ 5 دقائق 1095
روان بن حسين تفاجئ جمهورها بالإعلان عن مسلسلها الأول
روان بن حسين تفاجئ جمهورها بالإعلان عن مسلسلها الأول
منذ 18 دقيقة 193
أزمة بين أندية المحترفين والأخضر الأولمبي بسبب اللاعبين
أزمة بين أندية المحترفين والأخضر الأولمبي بسبب اللاعبين
منذ 22 دقيقة 1264
السفير الفرنسي بالرياض يكشف عن سر استبدال سجاد السفارة باللون البنفسجي "فيديو"
السفير الفرنسي بالرياض يكشف عن سر استبدال سجاد السفارة باللون البنفسجي "فيديو"
منذ 28 دقيقة 1245
بالفيديو.. معلم يشرح الدروس لطلابه من على السرير الأبيض
بالفيديو.. معلم يشرح الدروس لطلابه من على السرير الأبيض
منذ 32 دقيقة 1317
اقتصادي: دخول أرامكو إلى أعمال محطات البنزين يعتبر تقدما ملحوظا
اقتصادي: دخول أرامكو إلى أعمال محطات البنزين يعتبر تقدما ملحوظا
منذ 55 دقيقة 1335
تعرف على الأعضاء البشرية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا
تعرف على الأعضاء البشرية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا
منذ ساعة 223
مختص يكشف عن أبرز الكوارث التي يسببها الاحتباس الحراري "فيديو"
مختص يكشف عن أبرز الكوارث التي يسببها الاحتباس الحراري "فيديو"
منذ ساعة 1204
حزب المعارضة بتركيا: "أردوغان" سيرحل ومعه البلطجة والظلم
حزب المعارضة بتركيا: "أردوغان" سيرحل ومعه البلطجة والظلم
منذ ساعة 1216
بالفيديو.. الدغيثر: النصر في فوضي وظلم "أبو بكر" والجماهير
بالفيديو.. الدغيثر: النصر في فوضي وظلم "أبو بكر" والجماهير
منذ ساعة 13484