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وزير السياحة: هدفنا مساهمة السياحة بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي

منذ 3 ساعات
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وزير السياحة: هدفنا مساهمة السياحة بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي

الرياض (صدى):
أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن هدف الوزارة هو أن يساهم قطاع السياحة بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2030.

وقال "الخطيب" في حديثه: "السياحة ركن رئيسي من أركان رؤية 2030 والتي ترتكز على تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص والتوسع في ملف السياحة راح يعزز من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد".

وأضاف: "أول ما أطلقنا الاستراتيجة السياحة الوطنية أصبحت تشكل 3% من الناتج المحلي السعودي ووضعنا الخطط لأجل أن تكون مساهمتها 10% لتكون مساهمة رئيسية في الاقتصاد وخلق الوظائف"، بحسب قناة "العربية"

القطاع الخاص
رؤية المملكة 2030
أحمد الخطيب
الناتج المحلي
وزير السياحة
تنويع الاقتصاد
ملف السياحة
الاستراتيجية السياحية

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8621
منذ 41 دقيقة
صدقناكم
المصروف مئات الملايين
والمدخول عشرات الملايين
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8621
منذ 28 دقيقة
يامعالي الوزير
السياحه والترفيه هذا مجال القطاع الخاص وشغلهم
الدوله تستفيد من الرسوم وتأجير الاراضي ومن الحركه التجاريه من فنادق واسواق
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8621
منذ 20 دقيقة
لكن الي حاصل ان هيئة الترفيه تصرف مئات الملايين من خزينة الدوله والتحصيل عشر مايصرف
يعني خساير في خساير

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
تعليق رايق،،، وش تبية يجي يلعب مثلاً ههههههه شر البلية ما يضحك،،، الآسيوية صعبة قوية
ابو يزيد
يا.زعيم اسيا وكبيرها.ومع ذالك رافع ضغطكم وهو مهزوم اريد اشوفكم وهو فايز لاكن هذا مش ممكن لانكم ستكونو في العنايه المركزه وذكركم,,,,
رااايق
هذي هي الأمراض المزمنة ** مايقدرون يعيشون من غير مرض **!! هههههههههههه
ع. س. ع
استمر على فكرك الله لا يحرمنا من هذا التفكير قسم بالله اني انبسط حين تبقى معقولياتكم بنفس التفكير واصلو على نفس النمط والطرح عسى...
عبدالله
الله يشفيه نعم المعلم

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