وزير السياحة: هدفنا مساهمة السياحة بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي

الرياض (صدى):
أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن هدف الوزارة هو أن يساهم قطاع السياحة بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2030.
وقال "الخطيب" في حديثه: "السياحة ركن رئيسي من أركان رؤية 2030 والتي ترتكز على تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص والتوسع في ملف السياحة راح يعزز من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد".
وأضاف: "أول ما أطلقنا الاستراتيجة السياحة الوطنية أصبحت تشكل 3% من الناتج المحلي السعودي ووضعنا الخطط لأجل أن تكون مساهمتها 10% لتكون مساهمة رئيسية في الاقتصاد وخلق الوظائف"، بحسب قناة "العربية"