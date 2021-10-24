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ناويه تتعلم اللهجة الجنوبية
منذ 4 ساعات
1594
2
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 401
منذ 54 دقيقة
يا شين السرج على البقر
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136946
منذ 15 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههه ياناخرك كبير القناه ...
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هنووود .. ماعليهم شرهه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ... صح ..
ابو محمد 😎 ✍️
يا هملاااالي ...
واضح ***وصريح
ماكل مره تسلم الجرة، ياهاالشايب المرجوج،ههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // يمدح السوق من ربح به ....
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