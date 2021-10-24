نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. فهد الرشيد : درجة حرارة الرياض ستقل درجتين و30% من السيارات ستكون كهربائية

منذ ساعتين
1264
1
بالفيديو .. فهد الرشيد : درجة حرارة الرياض ستقل درجتين و30% من السيارات ستكون كهربائية

الرياض (صدى):
قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، إن مشروع الرياض الخضراء سيخفض درجة الحرارة بالمدينة درجتين ما يقلل استخدام الكهرباء.

وأضاف أن تقليل درجات الحرارة سيساهم في تقليل استخدام المكيفات، ومنها توفير الكهرباء، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "العربية".

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا توفير المزيد من الحدائق والمتنزهات مما سيساعد العائلات على التنزه والخروج من منازلهم، مضيفا أن مشروع النقل العام سيخفض عدد الرحلات الفردية، ومن ثم توفير الطاقة.

ولفت إلى أنهم يتطلعون أيضا إلى أن تصبح الرياض مدينة للسيارات الكهربائية، وأن تكون 30% من السيارات ستكون كهربائية، فضلا عن تنفيذ مبادرات أخرى تستهدف استخدام الموارد الطبيعية.

 

سيارات
الرياض
مكيفات
سيارات كهربائية
مبادرة الرياض الخضراء

التعليقات

Ali
Ali عدد التعليقات : 149
منذ 9 دقائق
فكونا من مشاريعكم اللتي تكاد تكون من نسج الخيال وخفضوا سعر البنزين وخلونا من الكذاب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Ali
فكونا من مشاريعكم اللتي تكاد تكون من نسج الخيال وخفضوا سعر البنزين وخلونا من الكذاب
ابراهيم
الخبرحلواذاالعماله سعوديه بالكامل ويتبعون زظيفيا لارامكو
سالم سليم
ولامرة واحدة قد صدق واخرها توقعه لفوز الاتحاد مليار في المئة على الشباب وانهزم الاتحاد كذب المنجمون ولوصدقوا
عبدالله
حتى لبسها نفس لون الديك هههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
صادق ..

أخر الأخبار

ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بهدفين
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بهدفين
منذ 29 دقيقة 1215
وزير السياحة: هدفنا مساهمة السياحة بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي
وزير السياحة: هدفنا مساهمة السياحة بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي
منذ 52 دقيقة 1176
النمر يكشف عن مسببات ضعف القلب وجلطة الدماغ
النمر يكشف عن مسببات ضعف القلب وجلطة الدماغ
منذ 53 دقيقة 1246
قصة رحالة زار 16 مدينة أوروبية في شهر بـ300 ريال
قصة رحالة زار 16 مدينة أوروبية في شهر بـ300 ريال
منذ ساعة 383
جماهير مارسيليا تنوي قذف "ميسي" بأموال مزيفة
جماهير مارسيليا تنوي قذف "ميسي" بأموال مزيفة
منذ ساعة 1227
"الموارد البشرية": هناك تجارب سابقة أثبتت نجاح توطين سوق العمل
"الموارد البشرية": هناك تجارب سابقة أثبتت نجاح توطين سوق العمل
منذ ساعة 1204
"التجارة": التقدم بطلب التصحيح يعفيك من عقوبات مكافحة التستر
"التجارة": التقدم بطلب التصحيح يعفيك من عقوبات مكافحة التستر
منذ ساعة 1299
الصحة توضح مدى إمكانية إعطاء "فايزر" للفئة العمرية ما بين 5 إلى 11 عاما
الصحة توضح مدى إمكانية إعطاء "فايزر" للفئة العمرية ما بين 5 إلى 11 عاما
منذ ساعة 1469
"التجارة " تباشر إجراءاتها ضد متجر إلكتروني تأخر في تقديم الخدمة للعملاء
"التجارة " تباشر إجراءاتها ضد متجر إلكتروني تأخر في تقديم الخدمة للعملاء
منذ ساعة 1213
التحالف: نفذنا 88 عملية استهداف لآليات الحوثيين خلال الساعات الماضية
التحالف: نفذنا 88 عملية استهداف لآليات الحوثيين خلال الساعات الماضية
منذ ساعة 1199