بالفيديو .. فهد الرشيد : درجة حرارة الرياض ستقل درجتين و30% من السيارات ستكون كهربائية

الرياض (صدى):
قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، إن مشروع الرياض الخضراء سيخفض درجة الحرارة بالمدينة درجتين ما يقلل استخدام الكهرباء.
وأضاف أن تقليل درجات الحرارة سيساهم في تقليل استخدام المكيفات، ومنها توفير الكهرباء، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "العربية".
وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا توفير المزيد من الحدائق والمتنزهات مما سيساعد العائلات على التنزه والخروج من منازلهم، مضيفا أن مشروع النقل العام سيخفض عدد الرحلات الفردية، ومن ثم توفير الطاقة.
ولفت إلى أنهم يتطلعون أيضا إلى أن تصبح الرياض مدينة للسيارات الكهربائية، وأن تكون 30% من السيارات ستكون كهربائية، فضلا عن تنفيذ مبادرات أخرى تستهدف استخدام الموارد الطبيعية.