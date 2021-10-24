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إليسا تعلق على ارتدائها درعا واقيا ضد الرصاص بحفلها الأخير

منذ ساعة
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إليسا تعلق على ارتدائها درعا واقيا ضد الرصاص بحفلها الأخير

بيروت (صدى):
علقت الفنانة اللبنانية إليسا، على ما أثير حول ارتدائها درعا واقيًا ضد الرصاص في حفلها الأخير بالعراق.

وقالت إليسا: "زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني، ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية".

أضافت: "كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود، بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة.. عيب".

ويذكر أن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورا رجحوا من خلالها أن تكون الفنانة اللبنانية قد ارتدت درعا واقيا ضد الرصاص بحفلها الذي أقيم بالعاصمة العراقية منذ أيام.

العراق
اليسا
الرصاص
درع واقي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18404
منذ 53 دقيقة
عيب .. !! تشككون في الرصاص الطائش من السلاح المنفلت .. بالنحوي اللغوي الصحيح والصريح : عيبٌ .. !!
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10079
منذ 24 دقيقة
طيب***

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أحدث التعليقات

رااايق
لعنة الله على الروافض المجوس ** عبدة القبور والنار **
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله**!!
رااايق
ههههههههههههههههه
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
زائــــر
هذا بووووووومه ....أستغرب كيف الصحيفه تعطيه فرصه للظهور عليها

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