إليسا تعلق على ارتدائها درعا واقيا ضد الرصاص بحفلها الأخير

بيروت (صدى):
علقت الفنانة اللبنانية إليسا، على ما أثير حول ارتدائها درعا واقيًا ضد الرصاص في حفلها الأخير بالعراق.
وقالت إليسا: "زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني، ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية".
أضافت: "كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود، بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة.. عيب".
ويذكر أن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورا رجحوا من خلالها أن تكون الفنانة اللبنانية قد ارتدت درعا واقيا ضد الرصاص بحفلها الذي أقيم بالعاصمة العراقية منذ أيام.