بالفيديو.. حسن الصبحان يتوقع نتيجة مباراة النصر والاتفاق

ماجد محمد (صدى):
توقع الإعلامي الرياضي الشهير بـ "ملك التوقعات" حسن الصبحان، نتيجة مباراة النصر أمام الاتفاق، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال حسن الصبحان، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على تويتر: "نسبة فوز النصر مليار في المائة أعتقد 3-1 أو 4-1، وأعتقد فيها ركلة جزاء أو اثنين، وحمدالله راح يسجل هدفين وتاليسكا هدف، وشاريبوف أو عبد الإله العمري".
ويرغب النصر في حصد 3 نقاط تجعله يخطف المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بالتساوي مع الشباب والهلال صاحبي المركزين الثالث والرابع الآن، ويتفوق عليهما بفارق الأهداف، ويصبح الفارق مع ضمك المُتصدر 3 نقاط فقط.