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بالفيديو.. حسن الصبحان يتوقع نتيجة مباراة النصر والاتفاق

منذ ساعتين
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بالفيديو.. حسن الصبحان يتوقع نتيجة مباراة النصر والاتفاق

ماجد محمد (صدى):
توقع الإعلامي الرياضي الشهير بـ "ملك التوقعات" حسن الصبحان، نتيجة مباراة النصر أمام الاتفاق، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حسن الصبحان، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على تويتر: "نسبة فوز النصر مليار في المائة أعتقد 3-1 أو 4-1، وأعتقد فيها ركلة جزاء أو اثنين، وحمدالله راح يسجل هدفين وتاليسكا هدف، وشاريبوف أو عبد الإله العمري".

ويرغب النصر في حصد 3 نقاط تجعله يخطف المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بالتساوي مع الشباب والهلال صاحبي المركزين الثالث والرابع الآن، ويتفوق عليهما بفارق الأهداف، ويصبح الفارق مع ضمك المُتصدر 3 نقاط فقط.

 

النصر
الاتفاق
دوري المحترفين
مباريات
حسن الصبحان

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2790
منذ ساعة
، الآسيوية صعبة قوية
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2170
منذ ساعة
وانا اتوقع
مليار فالميه هزيمة النصر
زائــــر
زائــــر عدد التعليقات : 6
منذ 19 دقيقة
هذا بووووووومه ....أستغرب كيف الصحيفه تعطيه فرصه للظهور عليها

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أحدث التعليقات

رااايق
لعنة الله على الروافض المجوس ** عبدة القبور والنار **
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله**!!
رااايق
ههههههههههههههههه
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
زائــــر
هذا بووووووومه ....أستغرب كيف الصحيفه تعطيه فرصه للظهور عليها

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