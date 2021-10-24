صافرة رومانية تدير مباراة النصر والاتفاق

ماجد محمد (صدى):
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة النصر والاتفاق في ختام منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت اللجنة أن الحكم الروماني إشتفان كوفاتش يدير المباراة ويعاونه كل من الروماني مارينيسكو فاسيلي ومواطنه أرتين مبهاي، والحكم بندر القحطاني حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو هوجو ميجيل من البرتغال بينما الحكم سعد السبيعي مساعدًا لحكم الفيديو.
يذكر أن النصر المركز السادس في ترتيب دوري المحترفين، برصيد 12 نقطة، مع تبقي مباراتين مؤجلتين، بينما يأتي الاتفاق في المركز الخامس عشر، وقبل الأخير، برصيد 7 نقاط.