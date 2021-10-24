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صافرة رومانية تدير مباراة النصر والاتفاق

منذ ساعتين
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صافرة رومانية تدير مباراة النصر والاتفاق

ماجد محمد (صدى):
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة النصر والاتفاق في ختام منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت اللجنة أن الحكم الروماني إشتفان كوفاتش يدير المباراة ويعاونه كل من الروماني مارينيسكو فاسيلي ومواطنه أرتين مبهاي، والحكم بندر القحطاني حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو هوجو ميجيل من البرتغال بينما الحكم سعد السبيعي مساعدًا لحكم الفيديو.

يذكر أن النصر المركز السادس في ترتيب دوري المحترفين، برصيد 12 نقطة، مع تبقي مباراتين مؤجلتين، بينما يأتي الاتفاق في المركز الخامس عشر، وقبل الأخير، برصيد 7 نقاط.

النصر
الاتفاق
دوري المحترفين
إشتقان كوفاتش

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2790
منذ ساعة
،، الآسيوية صعبة قوية
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2170
منذ 32 دقيقة
بالتوفيق للاتفاق
اذا حضرة عدالة الصافره
اتوقع
٢/١للاتفاق اتي الشرقيه

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله**!!
رااايق
ههههههههههههههههه
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
زائــــر
هذا بووووووومه ....أستغرب كيف الصحيفه تعطيه فرصه للظهور عليها
A.awad
تعرفون متى يروح حظ الهلال عندما تشجّعه الجماهير الأخرى وخاصتاً جمهور آل بوخرقه ....

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