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بالفيديو.. شبح بيشة: لن أنسى ردة فعل الجمهور بحضوري المفاجئ بافتتاح موسم الرياض

منذ ساعتين
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بالفيديو.. شبح بيشة: لن أنسى ردة فعل الجمهور بحضوري المفاجئ بافتتاح موسم الرياض

الرياض (صدى):
أكد الفنان شبح بيشة، اليوم الأحد، أنه لن ينسى ردة فعل الجمهور بحضوره المفاجئ في افتتاح موسم الرياض، لافتًا إلى أنه سيكون قريبًا في مهرجان الصقور السعودي.

وقال شبح بيشة: "وجدت ردة فعل جميلة من الألوف والجمع الغفير الذي حضر ما كانوا متوقعين 1% إن شبح بيشة يكون موجود على مسرح موسم الرياض.. في مسيرتي المهنية لا أنسى ردة فعل الجمهور في هذا الظهور".

وأشار شبح بيشة، إلى أنه سيتواجد في ميدان الفروسية باسم فرقة بيشة يومي الجمعة والسبت، بحسب قناة "الإخبارية".

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المملكة
موسم الرياض
مهرجان الصقور
شبح بيشة

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 34
منذ 33 دقيقة
شبح بيشه وفر كلامك ليوم القيامه الجمهور تلقاهم امامك شهود عليك يوم الحسرة والندامه

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله**!!
رااايق
ههههههههههههههههه
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
زائــــر
هذا بووووووومه ....أستغرب كيف الصحيفه تعطيه فرصه للظهور عليها
A.awad
تعرفون متى يروح حظ الهلال عندما تشجّعه الجماهير الأخرى وخاصتاً جمهور آل بوخرقه ....

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