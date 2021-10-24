بالفيديو.. شبح بيشة: لن أنسى ردة فعل الجمهور بحضوري المفاجئ بافتتاح موسم الرياض

الرياض (صدى):
أكد الفنان شبح بيشة، اليوم الأحد، أنه لن ينسى ردة فعل الجمهور بحضوره المفاجئ في افتتاح موسم الرياض، لافتًا إلى أنه سيكون قريبًا في مهرجان الصقور السعودي.
وقال شبح بيشة: "وجدت ردة فعل جميلة من الألوف والجمع الغفير الذي حضر ما كانوا متوقعين 1% إن شبح بيشة يكون موجود على مسرح موسم الرياض.. في مسيرتي المهنية لا أنسى ردة فعل الجمهور في هذا الظهور".
وأشار شبح بيشة، إلى أنه سيتواجد في ميدان الفروسية باسم فرقة بيشة يومي الجمعة والسبت، بحسب قناة "الإخبارية".
إقرأ أيضا:
شاهد.. تفاعل الجمهور مع النجمين شبح بيشة ودحوم الطلاسي بموسم الرياض