"الغذاء والدواء" تكشف خصائص اختيار النظارات الشمسية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الخصائص التي ينصح باتباعها عند اختيار النظارات الشمسية.
وأوضحت الهيئة، أن النظارات الشمسية صُممت للوقاية من أشعة الشمس الضارّة ومنعها الأشعة فوق البنفسجية التي يؤدي التعرُّض لها على المدى البعيد، إلى خطورة الإصابة بالماء الأبيض وملتحمة وسرطان العين.
وأشارت إلى إن الخصائص المناسبة لاختيار النظارة الشمسية تتمثل في أن تكون قادرة على حجب الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100 %، ويفضل أن يكون إطارها كبيراً وتغطي العين بشكل كامل، مضيفة إنه ليس بالضرورة أن تكون عدسات تلك النظارات ذات الألوان الغامقة أو أسعار مرتفعة لتكون قادرة على توفير حماية أكبر للعين.