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"الغذاء والدواء" تكشف خصائص اختيار النظارات الشمسية

منذ ساعة
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"الغذاء والدواء" تكشف خصائص اختيار النظارات الشمسية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الخصائص التي ينصح باتباعها عند اختيار النظارات الشمسية.

وأوضحت الهيئة، أن النظارات الشمسية صُممت للوقاية من أشعة الشمس الضارّة ومنعها الأشعة فوق البنفسجية التي يؤدي التعرُّض لها على المدى البعيد، إلى خطورة الإصابة بالماء الأبيض وملتحمة وسرطان العين.

وأشارت إلى إن الخصائص المناسبة لاختيار النظارة الشمسية تتمثل في أن تكون قادرة على حجب الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100 %، ويفضل أن يكون إطارها كبيراً وتغطي العين بشكل كامل، مضيفة إنه ليس بالضرورة أن تكون عدسات تلك النظارات ذات الألوان الغامقة أو أسعار مرتفعة لتكون قادرة على توفير حماية أكبر للعين.

 

 

العين
الغذاء والدواء
النظارات الشمسية
الأشعة فوق البنفسجية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136920
منذ 35 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .....
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههه .. .. يالك من ابله مغفل ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
الخالدي
اخسن شي ان الهدف جاء في الوقت الضائع علشان الفقراوي يلخبط
السرحاني
انت افشل مدرب يابو زاد بشري شوف ضمك كان وين معك وكيف اصبح بعد اقالتك متصدر الدوري اذلف يا مغرور وما عندك الا الفلس

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