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سوق البدو في الهفوف قديماً
منذ 4 ساعات
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الهفوف
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سوق البدو
التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 388
منذ 55 دقيقة
كان زمن جميل
عندما كنت اعزب كل عطلة خميس وجمعة اذهب من الدمام إلى الهفوف وسوق واقف وجبل القارة
كانت احلى الأيام
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .....
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههه .. .. يالك من ابله مغفل ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
الخالدي
اخسن شي ان الهدف جاء في الوقت الضائع علشان الفقراوي يلخبط
السرحاني
انت افشل مدرب يابو زاد بشري شوف ضمك كان وين معك وكيف اصبح بعد اقالتك متصدر الدوري اذلف يا مغرور وما عندك الا الفلس
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