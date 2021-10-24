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لقطات مروعة بعد انفجار داخل مصنع
منذ ساعتين
756
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136922
منذ ساعة
سبحان الله ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 54497
منذ 48 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .....
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههه .. .. يالك من ابله مغفل ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
الخالدي
اخسن شي ان الهدف جاء في الوقت الضائع علشان الفقراوي يلخبط
السرحاني
انت افشل مدرب يابو زاد بشري شوف ضمك كان وين معك وكيف اصبح بعد اقالتك متصدر الدوري اذلف يا مغرور وما عندك الا الفلس
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