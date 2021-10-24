إقامة مواجهة الأهلي والهلال على استاد الأمير عبدالله

ماجد محمد (صدى):
وافقت لجنة المسابقات رسمياً على إقامة مواجهة الأهلي والهلال الجمعة المقبلة على استاد الأمير عبدالله الفيصل بدلاً من الجوهرة.
وكانت إدارة الأهلي قد طالبت بتعديل ملعب مباراتها من مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل.
وذكرت مصادر أن سبب طلب الأهلي تعديل ملعب مباراته أمام الهلال؛ يعود لتميز أرضية الملعب "المعشب" الأخضر وحرية الاختيار للنادي المستضيف.
ويذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.