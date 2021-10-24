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إقامة مواجهة الأهلي والهلال على استاد الأمير عبدالله

منذ ساعتين
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إقامة مواجهة الأهلي والهلال على استاد الأمير عبدالله

ماجد محمد (صدى):
وافقت لجنة المسابقات رسمياً على إقامة مواجهة الأهلي والهلال الجمعة المقبلة على استاد الأمير عبدالله الفيصل بدلاً من الجوهرة.

وكانت إدارة الأهلي قد طالبت بتعديل ملعب مباراتها من مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وذكرت مصادر أن سبب طلب الأهلي تعديل ملعب مباراته أمام الهلال؛ يعود لتميز أرضية الملعب "المعشب" الأخضر وحرية الاختيار للنادي المستضيف.

ويذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

الهلال
الأهلي
ملعب الجوهرة
ملعب الأمير عبدالله

التعليقات

بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) عدد التعليقات : 3061
منذ 43 دقيقة
جيبو الضفدع جيبوه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .....
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههه .. .. يالك من ابله مغفل ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
الخالدي
اخسن شي ان الهدف جاء في الوقت الضائع علشان الفقراوي يلخبط
السرحاني
انت افشل مدرب يابو زاد بشري شوف ضمك كان وين معك وكيف اصبح بعد اقالتك متصدر الدوري اذلف يا مغرور وما عندك الا الفلس

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