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بالفيديو.. إقبال كبير من السياح الأجانب على فعالية "كومبات فيلد"

منذ ساعتين
2021
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بالفيديو.. إقبال كبير من السياح الأجانب على فعالية "كومبات فيلد"

الرياض (صدى):
رصد تقرير مصور إقبالًا كبيرًا من السياح الأجانب على فعالية "كومبات فيلد" التي تتيح تجربة المنافسات القتالية وألعاب الرماية الترفيهية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال أحد السياح الأجانب: "المكان جميل وأنا سعيد جدًا وهذه هي المرة الأولى لي في السعودية وأدعو الجميع لزيارة هذا المكان وشكرًا لكم"، فيما أضاف آخر: "أنا بورسنال من الهند وأنا هنا مع زملائي وهذه هي زيارتنا الأولى للسعودية ".

وتابع: "أعتقد أنه من الرائع أن تكون متواجدًا هنا خاصةً مع انطلاقة موسم الرياض والبنية التحتية عظيمة جدًا، وأحببت عروض الألعاب النارية وخاصةً هذا الجزء من العرض وأتطلع للزيارة مجددًا لرؤية الفعاليات الأخرى وسأستمتع هنا".

موسم الرياض
السياح الأجانب
كومبات فيلد
إقبال كبير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54497
منذ 43 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .....
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههه .. .. يالك من ابله مغفل ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
الخالدي
اخسن شي ان الهدف جاء في الوقت الضائع علشان الفقراوي يلخبط
السرحاني
انت افشل مدرب يابو زاد بشري شوف ضمك كان وين معك وكيف اصبح بعد اقالتك متصدر الدوري اذلف يا مغرور وما عندك الا الفلس

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