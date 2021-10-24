بالفيديو.. إقبال كبير من السياح الأجانب على فعالية "كومبات فيلد"

الرياض (صدى):
رصد تقرير مصور إقبالًا كبيرًا من السياح الأجانب على فعالية "كومبات فيلد" التي تتيح تجربة المنافسات القتالية وألعاب الرماية الترفيهية ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقال أحد السياح الأجانب: "المكان جميل وأنا سعيد جدًا وهذه هي المرة الأولى لي في السعودية وأدعو الجميع لزيارة هذا المكان وشكرًا لكم"، فيما أضاف آخر: "أنا بورسنال من الهند وأنا هنا مع زملائي وهذه هي زيارتنا الأولى للسعودية ".
وتابع: "أعتقد أنه من الرائع أن تكون متواجدًا هنا خاصةً مع انطلاقة موسم الرياض والبنية التحتية عظيمة جدًا، وأحببت عروض الألعاب النارية وخاصةً هذا الجزء من العرض وأتطلع للزيارة مجددًا لرؤية الفعاليات الأخرى وسأستمتع هنا".