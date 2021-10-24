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نهاية الهياط
منذ ساعة
809
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136915
منذ 58 دقيقة
تدحرج وتدشدش ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
وينكم عن حزب ابليس اللي ارهب الوطن والمواطن والجيران .........!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
اقل مايقال عن هذا الزوج انه غبي وبهيم وقاطع جاده ولا عنده من مراجل الرجال مقدار شعره ..
ابو محمد 😎 ✍️
العيب عند اهل العيب ماهو عيب .. .. استغفر الله العظيم .. واعوذ وألتجيء وأبرأ إليه مما يفعلون ..
كان زمان
وأسحلة حزب الشيطان وش أخبارها ...!!!!
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