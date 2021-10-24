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صورتان لخادم الحرمين الشريفين الفرق بينهما 64 عام

منذ ساعتين
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صورتان لخادم الحرمين الشريفين الفرق بينهما 64 عام

علي القحطاني (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، الفرق بينهما 64 عام .

وأظهرت إحدى الصورتين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مرحلة الشباب كما بينت الصورة الثانية صورة حديثة لخادم الحرمين أثناء القمة التاسعة والعشرين لدول مجلس التعاون.

وعلق حساب تاريخ آل سعود على الصورتين قائلة:" الفرق بين الصورتين 64 عام، الصورة القديمة تم التقاطها عام 1954م والصورة الحديثة تم التقاطها عام 2018م، حفظ الله سيدي ‎الملك سلمان وأطال في عمره".

حازت الصورتان على إعجاب، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين بدوام الصحة للملك سلمان.

خادم الحرمين
دول مجلس التعاون
الملك سلمان بن عبدالعزيز
مرحلة الشباب

التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3143
منذ 34 دقيقة
حفظ الله الملك سلمان وأطال الله في عمره

داعين الله له بدوام الصحة والعافية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .....
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههه .. .. يالك من ابله مغفل ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
الخالدي
اخسن شي ان الهدف جاء في الوقت الضائع علشان الفقراوي يلخبط
السرحاني
انت افشل مدرب يابو زاد بشري شوف ضمك كان وين معك وكيف اصبح بعد اقالتك متصدر الدوري اذلف يا مغرور وما عندك الا الفلس

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