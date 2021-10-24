صورتان لخادم الحرمين الشريفين الفرق بينهما 64 عام

علي القحطاني (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، الفرق بينهما 64 عام .
وأظهرت إحدى الصورتين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مرحلة الشباب كما بينت الصورة الثانية صورة حديثة لخادم الحرمين أثناء القمة التاسعة والعشرين لدول مجلس التعاون.
وعلق حساب تاريخ آل سعود على الصورتين قائلة:" الفرق بين الصورتين 64 عام، الصورة القديمة تم التقاطها عام 1954م والصورة الحديثة تم التقاطها عام 2018م، حفظ الله سيدي الملك سلمان وأطال في عمره".
حازت الصورتان على إعجاب، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين بدوام الصحة للملك سلمان.