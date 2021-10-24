الاتحاد يحسم مصير "كوزمين كونترا"

ماجد محمد (صدى):
حسمت إدارة نادي الاتحاد، اليوم الأحد، مصير المدرب كوزمين كونترا، وذلك بعد تراجع مستوى الفريق وفقدانه صدارة ترتيب الدوري.
وذكرت مصادر أن ”الإدارة غير راضية عن أداء المدرب الروماني كوزمين كونترا، بعد تراجع المستويات والنتائج“، وفقًا للاقتصادية.
وأضافت ”هناك استياء بنادي الاتحاد من أداء المدرب، وسيتم الاجتماع به لمعرفة المشكلات التي يمر بها الفريق والعمل على تذليلها“.
وأشارت إلى أن الإدارة ستمنح كوزمين فرصة أخيرة خلال الجولات المقبلة أمام، الحزم، والفتح على أن تكون مواجهة الهلال في الجولة الـ12 الحد الفاصل لإصدار قرار بشأنه، سواء بالاستمرار أو إقالته من منصبه من خلال النتائج التي ستُحقق حينها“.