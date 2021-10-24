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بالصور.. إليسا ترتدي واقيًا للرصاص في حفل بغداد

منذ 3 ساعات
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بالصور.. إليسا ترتدي واقيًا للرصاص في حفل بغداد

بيروت (صدى):
أقامت الفنانة اللبنانية إليسا حفلها الأوّل في العاصمة العراقية بغداد، السبت، وسط ترحيب حار من الجمهور العراقي.

وظهرت صورة خلال حفلها الأول الذي أحيته في العاصمة العراقية بغداد، لكن أكثر ما ركّز عليه المتابعون هو وجود طبقة أسفل الفستان عند منطقة البطن والظهر قيل إنها درع واقية ضد الرصاص.

وقالت وسائل إعلام عراقية أنّ إليسا ارتدت خلال الحفل درعاً واقية  الرصاص تم تصميمها خصيصاً لها من قبل شركة ألمانية، فيما رأى متابعون آخرون بأن النجمة اللبنانية ارتدت «مشداً» للبطن لإخفاء الوزن الزائد، فيما لم تعلق النجمة اللبنانية على أي من هذه الأخبار المتداولة.

العراق
إليسا
فن ومشاهير
واقي للرصاص
حفل بغداد

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7669
منذ ساعة
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم بالعمر ذا وتغني 😂🤷‍♂️
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54497
منذ 39 دقيقة
الحذر واجب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .....
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههه .. .. يالك من ابله مغفل ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
الخالدي
اخسن شي ان الهدف جاء في الوقت الضائع علشان الفقراوي يلخبط
السرحاني
انت افشل مدرب يابو زاد بشري شوف ضمك كان وين معك وكيف اصبح بعد اقالتك متصدر الدوري اذلف يا مغرور وما عندك الا الفلس

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