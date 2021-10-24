بالصور.. إليسا ترتدي واقيًا للرصاص في حفل بغداد

بيروت (صدى):
أقامت الفنانة اللبنانية إليسا حفلها الأوّل في العاصمة العراقية بغداد، السبت، وسط ترحيب حار من الجمهور العراقي.
وظهرت صورة خلال حفلها الأول الذي أحيته في العاصمة العراقية بغداد، لكن أكثر ما ركّز عليه المتابعون هو وجود طبقة أسفل الفستان عند منطقة البطن والظهر قيل إنها درع واقية ضد الرصاص.
وقالت وسائل إعلام عراقية أنّ إليسا ارتدت خلال الحفل درعاً واقية الرصاص تم تصميمها خصيصاً لها من قبل شركة ألمانية، فيما رأى متابعون آخرون بأن النجمة اللبنانية ارتدت «مشداً» للبطن لإخفاء الوزن الزائد، فيما لم تعلق النجمة اللبنانية على أي من هذه الأخبار المتداولة.