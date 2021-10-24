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انتشار مرض جديد ينتقل عبر لدغة الحشرات

منذ ساعة
1790
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انتشار مرض جديد ينتقل عبر لدغة الحشرات

وكالات (صدى):
حذرت دراسة جديدة من انتشار مرض "لايم"، وهو أكثر الأمراض المتنقلة عن طريق النواقل والأسرع نموا، حيث يشكل تهديدا كبيرا للصحة العامة.

وذكرت الدراسة أنه مرض جديد ينتقل إلى البشر عبر لدغة حشرة القراد ذي الأرجل السوداء المصابة، والمعروفة أيضا باسم قراد الغزلان، الموجودة في جميع المقاطعات في كاليفورنيا، وفقا لمجلة "سان جوزيف سبوت لايت".

وأضافت أن القراد عبارة عن عنكبوتيات تلتصق بالبشر أو الحيوانات لتتغذى على الدم. يطلق عليهم نواقل لأنها عندما تتغذى على حيوان مصاب بالعدوى ، فإنها تنقله إلى الإنسان أو الحيوان التالي الذي يعضه.

وأشارت إلى أن معدل الإصابات بداء "لايم"، وصل إلى نصف مليون شخص سنويا خاصة في الولايات المتحدة.

وتابعت الدراسة أنه يعاني بعض الأشخاص المصابين بداء "لايم" من أعراض فورية مثل التعب الناجم عن سحق العظام، والحمى، والتهاب الحلق، وآلام العضلات والعظام المهاجرة، والمشاكل الإدراكية، واضطرابات النوم، بينما يعاني البعض الآخر من ظهور تدريجي للأعراض نفسها وينحدرون إلى اعتلال الصحة.

 

 

حشرات
مرض جديد
لايم
اعتلال الصحة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136899
منذ 36 دقيقة
الله يكفينا شركم وشر مصايبكم وشر امراضكم وماتنقلونه للعالم اجمع .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اضربوا بيد من حديد ملتهب على كل مخالف ..
نجاة محمد
احسنتم و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
احسنتم و ربنا يوفقكم
ابو محمد 😎 ✍️
فاسدون ..
zool 2030
يعني كم بالريال

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