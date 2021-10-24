نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شركة توصيل تعترف بـوقوع 4 آلاف اعتداء جنسي لمستخدمي تطبيقها

منذ ساعتين
1201
2
شركة توصيل تعترف بـوقوع 4 آلاف اعتداء جنسي لمستخدمي تطبيقها

واشنطن (صدى):
قالت شركة "ليفت" الأمريكية لخدمات مشاركة السيارات أن تطبيق الشركة تلقى أكثر من 4 آلاف بلاغ عن اعتداءات جنسية أثناء الركوب من 2017 إلى 2019، بما في ذلك 1800 بلاغ في عام 2019 وحده.

وأوضحت الشركة في تقرير إن عدد بلاغات الاعتداء الجنسي التي تم جمعها من خلال تطبيقها ارتفع من 1096 في 2017 إلى 1255 في 2018 و 1807 في 2019، وتم الإبلاغ عن أكثر من نصف الحوادث في عام 2019 على أنها شملت "ملامسة غير رضائية لمفاتن الجسد".

وأصافت أنها تلقت 156 بلاغاً آخر تتعلق بالأعتداء الجنسي الكامل، كما أدرجت 10 اعتداءات مميتة من 2017 إلى 2019، منها 4 في 2019.

يذكر أن شركة ليفت أصدرت هذه الأرقام بعد عامين تقريبًا من إصدار منافستها "أوبر" تقريرًا مشابهًا أظهر أكثر من 3 آلاف اعتداء جنسي تم الإبلاغ عنها في جولات داخل الولايات المتحدة في عام 2018.

تطبيق
بلاغات
اعتداء جنسي
شركة ليفت الأمريكية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136899
منذ 21 دقيقة
فاسدون ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136899
منذ 18 دقيقة
اضربوا بيد من حديد ملتهب على كل مخالف ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اضربوا بيد من حديد ملتهب على كل مخالف ..
نجاة محمد
احسنتم و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
احسنتم و ربنا يوفقكم
ابو محمد 😎 ✍️
فاسدون ..
zool 2030
يعني كم بالريال

أخر الأخبار

إلغاء قرار استبعاد مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
إلغاء قرار استبعاد مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
منذ 25 دقيقة 1437
بالصور.. إليسا ترتدي واقيًا للرصاص في حفل بغداد
بالصور.. إليسا ترتدي واقيًا للرصاص في حفل بغداد
منذ 30 دقيقة 616
بالفيديو.. أرامكو تحتفل بأولى محطاتها للوقود بالتجزئة
بالفيديو.. أرامكو تحتفل بأولى محطاتها للوقود بالتجزئة
منذ 35 دقيقة 1672
"المسند": استقرار خريفي بمعظم المناطق
"المسند": استقرار خريفي بمعظم المناطق
منذ 40 دقيقة 1423
"الصندوق العقاري" يُودع 775 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"
"الصندوق العقاري" يُودع 775 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"
منذ 45 دقيقة 1527
رجل يحاول الانتحار والنهاية غير متوقعه
رجل يحاول الانتحار والنهاية غير متوقعه
منذ 50 دقيقة 480
لا تفكر تسرق مره ثانية
لا تفكر تسرق مره ثانية
منذ 55 دقيقة 474
النيه يحطب لكن العقاب مؤلم
النيه يحطب لكن العقاب مؤلم
منذ ساعة 456
أب ينهي حياة طفلته بـ "لكمة" بسبب الطعام
أب ينهي حياة طفلته بـ "لكمة" بسبب الطعام
منذ ساعة 927
انتشار مرض جديد ينتقل عبر لدغة الحشرات
انتشار مرض جديد ينتقل عبر لدغة الحشرات
منذ ساعة 1788