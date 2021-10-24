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إنقاذ حياة أربعيني من حروق عميقة بمكة

منذ ساعة
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إنقاذ حياة أربعيني من حروق عميقة بمكة

حسين العلي (صدى):
تمكن بفضل الله تعالى فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر ٤٢ عاماً بعد وصوله لقسم الطوارئ بالمستشفى فى حالة حرجة إثر إشتعال النار فى مقر سكنه .

وأوضح رئيس الفريق الطبي المعالج الدكتور/ حاتم عبادة إستشاري جراحة التجميل والترميم وعلاج الحروق بالمستشفى ومدير خدمات جراحة التجميل بالتجمع الصحي بمكة أنه بعد معاينة المريض فى قسم الطوارئ تبين أنه يعاني من حروق عميقة من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة ٩٠٪؜ من إجمالي مساحة سطح الجسم مع تأثر الجهاز التنفسي والرئتين بسبب إستنشاق الأدخنة والغازات فى موقع الحريق وعلى الفور بدأ الفريق الطبي المعالج تطبيق الخطة العلاجية بإنعاش المريض وتعويض الجسم بالسوائل والأملاح وتحسين الدورة الدموية وكذلك إعطائه العلاج اللازم من مسكنات ومضادات حيوية بعد تنويمه فى قسم الحروق بالمستشفى وفقاً لأحدث البروتوكولات الطبية المتبعة فى مثل هذه الحالات وبالتعاون مع التخصصات الأخرى مثل التغذية العلاجية والتأهيل الطبي والعلاج الطبيعي ومكافحة العدوى والخدمة الاجتماعية والتخدير والعمليات كل فيما يخصه. كما تم إخضاع المريض لعمليات جراحية لتغطية الحروق العميقة بإستخدام بدائل الجلد والرقع الجلدية المستخلصة من الأماكن السليمة القليلة المتبقية.

مفيدًا الدكتور/ حاتم عبادة أن المريض نال عناية وجهود طبية وتمريضية مضنية خاصة فى الغيارات اليومية وأخذ الإحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي عدوى نظرًا للنسبة الكبيرة التي تعرض لها من الحروق. وبفضل الله تعالى تكللت العمليات بالنجاح وبعد التأكد من إلتئام الرقع الجلدية وكافة الجروح غادر المريض المستشفى فى تمام الصحة والعافية حيث يتم متابعته فى عيادة التجميل وأيضاً العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي.

حيث أكد المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي د/ وائل الميمني أن المستشفى يمتلك الإمكانات والكفاءات التي تؤهله لتحقيق المزيد من الإنجازات الطبية المتميزة بإذن الله لاسيما في ظل دعم تجمع مكة المكرمة الصحي.

مكة المكرمة
مستشفى النور التخصصي
علاج الحروق

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 625
منذ 20 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه

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أحدث التعليقات

kkkk
لازم نعرف الموضوع عشان نحكم
واضح ***وصريح
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم..
7UP
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث
kkkk
تدرون ليش الهلال متوفق ودائم الى الامام لان نواياهم صافيه وليست بجيحه كما هي عند الجار الاصفر الصغير
بـــــلــــــــيـــــــــهي بـــــــــــــــارك (راكز الراية)
66 سنه مايدري وين دوري ابطال اسيا

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